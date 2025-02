Los cazadores extremeños, los auténticos gestores del territorio

FEDEXCAZA Viernes, 17 de junio 2022, 09:27 Comenta Compartir

Un año más, en estos meses de mayo y junio Extremadura tiene un clima bastante seco y este año ha sido ejemplo de ello. Y de nuevo vuelve a quedar acreditado el sólido compromiso de los cazadores en la gestión de los cotos en Extremadura. Entre las principales tareas que realizan destaca el aporte de agua con la instalación de balsas y bebederos, unos 20.000.000 litros aproximadamente durante el año. También el aporte de alimentos a las especies de caza, principalmente a las especies de fauna menor con instalaciones de comederos y donde se emplean unas 3.000 toneladas de comida al año. En total los trabajos de gestión de los cazadores extremeños llegan a 1 millón de hectáreas de la región. El principal objetivo dentro de la gestión que realizan los cazadores es recuperar las especies cinegéticas, pero en estos puntos se alimenta y bebe cualquier tipo de fauna menor e incluso de fauna mayor si no hay alguna cerca de exclusión que les impida acercarse a esos comederos y bebederos. En nuestra región, existen 3.279 cotos y en total más del 80 % del territorio de la comunidad autónoma es coto de caza.

La labor de los cazadores salva especies

Sin lugar a duda la riqueza faunística y de biodiversidad que existe en la región actualmente se debe en gran parte a la gestión de la caza. Y el mejor ejemplo es el caso del lince, un caso en el que se ha introducido una especie emblemática y en alto peligro de extinción y a la que, gracias en buena parte al trabajo de los cazadores, ha mejorado sensiblemente su estatus.

Ampliar La limpieza de rayas previene los incendios.

El lince ibérico se ha introducido en Extremadura en una de las zonas de mayor riqueza de caza menor, como es la zona de la campiña sur, en el Valle del Matachel. Zona en la que no existía ningún parque natural ni nacional. De hecho, la máxima figura de conservación que existía era el río Matachel, es decir, un cauce de agua. Para recuperar el lince no se contemplaba un gran territorio, como puede ser el Parque Nacional de Monfragüe, ni tan siquiera una de las muchas Zepas (Zona de especial protección para aves) que hay en la región. Y ahí están los resultados, como los obtenidos en una de las mejores y más emblemáticas fincas de caza menor de Extremadura, Los Quintos de San Martín, que cuenta ahora con una población de más de cien ejemplares de linces adultos sin contar los ejemplares jóvenes.

Esto ofrece una idea de la importancia de la gestión cinegética para la riqueza faunística en general, porque los cazadores «criamos especies presas», explica Miguel Beloki, técnico de la Federación Extremeña de Caza. En este sentido, explica que «los cazadores evidentemente realizamos un aprovechamiento cinegético durante un periodo corto de tiempo cuando hablamos de especies de caza menor, y el resto del tiempo quien se aprovecha de esa gestión son las especies depredadoras, todas las que hay». Así, «podemos hablar del lince, de águila imperial ibérica, águila real, de calzadas, de azores, de jinetas, de meloncillos o de infinidad de especies que son depredadoras y que realmente se aprovechan de la gestión de los cazadores... estamos muy orgullosos de que así sea, pero tampoco queremos que se nos pongan trabas como también ocurre».

Otras medidas de control

Al trabajo para aportar alimentación y agua se suman las medidas de control que implementan los gestores cinegéticos para vigilar los parásitos -que son uno de los mayores transmisores de enfermedades-, limpieza de rayas que sirven de prevención de incendios, y una inversión anual de más de 14 millones en Extremadura destinados a la conservación de montes y prevención de incendios.

El objetivo es recuperar las especies cinegéticas. Otro trabajo son las acciones de daños por conejos.

También trabajan de forma intensa en acciones para el control de daños a la ganadería o la agricultura. Y es que en las zonas con caza menor y actividad agrícola y ganadera se están desarrollando los controles de jabalies para que justo antes de la cosecha no destrocen la siembra y para las cabañas ganaderas puedan mantener un buen estado de conservación sanitario. Se llevan a cabo medidas igualmente de control de predadores, para reducir en lo posible la depredación que sufre la fauna menor, también especies que no son de caza. El objetivo es proteger cualquier ave o mamífero que esté en plena época de reproducción, una labor de vigilancia que también se desarrolla en los cotos. Otro trabajo menos conocido es el de las acciones de daños por conejos, «aunque parezca mentira», apunta el técnico de Fedexcaza, que una pequeña población de esta especie «puede llegar a hacer mucho daño» y en zonas de cultivo de vides, como es la zona de Tierra de Barros, afectan al cultivo. En esos casos son los cazadores los que realizan esa labor de control, capturando a los conejos y llevándolos a otras partes del coto donde no causan esos daños.

Miguel Beloki destaca la importancia del trabajo de los cazadores, a menudo poco reconocido a pesar de su fuerte en la gestión de los cotos, algo que se traduce en más vida para las especies cinegéticas y en una mejor conservación del territorio.