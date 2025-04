Las cazadoras extremeñas se rebelan

Viernes, 18 de febrero 2022, 12:23 Comenta Compartir

Las cazadoras extremeñas responden a las declaraciones «machistas» realizadas por el diputado nacional de Unidas Podemos Juan López de Uralde a través de una pregunta escrita en las que decía esto: «El hecho de que deba promocionarse la caza entre mujeres también muestra una fotografía muy clara de la caza. Solo hace falta ver las imágenes de las reuniones de las sucesivas Federaciones autonómicas para contemplar la representatividad de género y la reducción de la mujer a un mero elemento folclórico con convocatorias como monterías femeninas». Unas declaraciones fuera de lugar que han hecho rebelarse a las cazadoras extremeñas a través de las redes sociales y en concreto con la edición y publicación de un vídeo en el que un grupo de cazadoras le recuerdan al diputado nacional que ellas tienen el derecho y la libertad de cazar o que están orgullosas «de lo que somos».

Contundencia en la respuesta

Mensajes como «creemos en la caza como una actividad en igualdad, cultural y que forma parte de la tradición», que la unión hace la fuerza o la importancia de la defensa del mundo rural han dejado muy claro que las cazadoras extremeñas plantan cara a López Uralde y le dicen alto y claro que no son un mero elemento folclórico. Además, la delegada provincial de Cáceres y delegada de igualdad de Fedexcaza, Guadalupe Leza, ha querido manifestar también su opinión sobre las desafortunafas palabras de Uralde asegurando que «su falta de información y desconocimiento sobre nuestro sector es inmensamente grande, tanto es así que desconoce los orígenes de la caza e incluso su propia historia. La presencia de la mujer en la acción cinegética ya existía en la época del neolítico. Hace unos meses atrás se descubrió el hallazgo de una joven cazadora de hace 9.000 años en las montañas Andinas de América del Sur, lo que quiere decir que la mujer no solo se dedicaba a las tareas o al cuidado de los hijos, sino que también participaba en la acción de cazar junto al hombre.

«Creemos en la caza como una actividad que forma parte de la tradición»

Cuando nos califica de un mero elemento folclórico, la verdad no sé a qué se refiere, si algún instrumento musical o algún aderezo, yo tampoco me siento identificada con ello, ya que practico la caza desde que tengo uso de razón y siempre me he visto respaldada y respetada por mis compañeros», enfatiza. Por otro lado, en este mes de febrero, se ha conocido el número de mujeres extremeñas, casi 200, que se han incorporaron a la actividad cinegética en el pasado año 2021. Datos que se desprenden del número de mujeres que han participado en los cursos organizados por la Federación Extremeña de Caza donde el 18% del total de los alumnos que han participado son mujeres, «superando todos los registros históricos». En palabras del presidente de FEDEXCAZA, José María Gallardo, estas cifras evidencian «lo bueno y lo natural que es en sí que la mujer pase de tener un papel pasivo a un papel activo en el mundo de la caza». Sin duda, la reivindicación de la mujer dentro del mundo de la caza a través de las propias federaciones, asociaciones, redes sociales y medios de comunicación pone de manifiesto la naturalidad existente en el proceso de incorporación de las mujeres al mundo de la caza. «La mujer siempre ha formado parte de la actividad cinegética de una manera u otra, desempeñando un papel fundamental dentro de ella, y ahora si cabe con mayor fuerza».

Han grabado un vídeo para hacerse oír y plantarle cara a las injurias del diputado

En este sentido, la Escuela que imparte los citados cursos para la obtención de la licencia de caza, ha llevado a cabo un total de 35 cursos a los que han asistido 1.068 alumnos de los cuales 189 han sido mujeres. Según explica Fedexcaza «para que nos hagamos una idea de la incorporación de la mujer a la actividad cinegética, salvo los 2 últimos años nunca se había superado el centenar y en este año hemos rondado las 200 mujeres». En palabras de la propia Federación estas cifras suponen «todo un éxito y demuestra que la actividad cinegética en Extremadura está más viva que nunca, es moderna, actualizada y adaptada a los tiempos. Y es que dentro del trabajo de apuesta por el relevo generacional que desarrolla Fedexcaza, impulsar la presencia de la mujer en la caza es una de las prioridades desde hace años, ya que esta incorporación demuestra que la caza tiene mucho futuro», señalan. La evolución de la presencia femenina en la Escuela de Caza ha ido aumentando de manera cada vez más rápida. En 2020 superó el 15 % y en 2021 se alcanzó la cifra del 17,70 %.