«La caza es un sector estratégico para la región»

Lunes, 22 de mayo 2023, 18:50 Comenta Compartir

El candidato socialista Fernández Vara afronta unas nuevas elecciones autonómicas con el objetivo de formar gobierno en Extremadura por tercera vez consecutiva para continuar, asegura, trabajando por el fomento de la caza en la región.

–¿Cómo valoraría la situación actual del sector cinegético en Extremadura y el trabajo de su grupo político con respecto a la caza en la región?

–Un buen momento, la caza vive un buen momento en nuestra región que tenemos que aprovechar. Si tengo tan claro que vamos a aprovechar las oportunidades es porque nos hemos preparado para saber por dónde tenemos que avanzar, tanto es así que firmamos un Convenio con la Federación Extremeña de Caza para tener nuestro Plan Estratégico de la Caza en Extremadura, de manera que en el mismo se exploran todas las mejoras necesarias y cómo vamos a avanzar, desde su vertiente profesional y también en la social.

«La caza vive un buen momento en la región que tenemos que aprovechar» «La Federación ayuda a hacerlo todo más fácil a las cazadoras y cazadores»

Lo hemos hecho porque lo entendemos como un sector estratégico para la economía regional. La decisión es clara, apoyar a la caza incluso en las instituciones europeas, tenemos que ir juntos con el sector para tener peso en la toma de decisiones.

Caza, capital universal

–Usted firmó el documento de adhesión a la campaña 'Responsabilidad Política por la Caza« presentado por Fedexcaza en representación del sector cinegético extremeño. ¿Qué opinión le merece dicha campaña y las medidas propuestas en ella?

–Lo hemos firmado ahora y también en los anteriores ciclos electorales. La Federación Extremeña de Caza conoce y representa mayoritariamente al sector en la región y hay que atender la hoja de ruta que ponen encima de la mesa, trabajamos codo a codo. La caza es un capital universal, y si queremos protegerla no podemos permitir que nadie intente capitalizarla, es de todas y todos, es de la región y ayuda a la región, sólo hay que ver la actividad en hostelería y turismo que mueve en los pueblos además de los oficios artesanales y tradicionales que se vinculan a la misma. La caza tiene un marcado carácter familiar, es un elemento que une.

–La principal preocupación del sector sigue siendo la situación crítica de la caza menor. ¿Qué medidas concretas propone su partido para solventar este problema?

–Como medias concretas, estamos trabajando para potenciar el conejo en zonas donde las poblaciones son más escasas con fondos Next Generation del Gobierno de España y por otra parte el plan adaptativo para la tórtola europea es pionero en España y una herramienta fundamental para recuperar las poblaciones de tórtola y que la especie vuelva a ser cazable con todas las garantías en Extremadura

–Dice Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, que en Extremadura se ha logrado algo que en muy pocos sitios se consigue, y es que tanto gobierno como oposición apoyen y defiendan la actividad cinegética. Sin embargo, los cazadores perciben que hace falta una mayor defensa de la caza desde las instituciones. ¿Por qué cree que esto es así?

– Bueno, es que la Medalla de Extremadura la tiene la Federación Extremeña de Caza, a propuesta de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, ahí estamos todos. En el caso de la caza en Extremadura hay que hablar de su evolución y hablar bien de ella. Hay que hablar de la oferta pública de caza que socializa la actividad para todas y todos, es la oferta de las extremeñas y extremeños. También de los planes adaptativos, de nuestras órdenes de vedas que se hacen escuchando a todo el mundo, del Proades que se hace en las escuelas donde las niñas y niños reciben información sobre la sostenibilidad de especies. Pero aun haciéndose muchas cosas no somos conformistas en esto. Existe apoyo institucional y social rotundo en Extremadura para el sector y va a seguir existiendo, con total seguridad.

–Es evidente que, tanto a nivel ministerial como en las consejerías de Extremadura, hay diferencias de criterios entre las carteras de transición ecológica y agricultura, ¿Cómo cree que afectan a la caza esas diferencias políticas y qué propondría para evitarlo?

- Esto es muy sencillo, yo le pido a todo el mundo que busque las mejores soluciones, y para ello los departamentos trabajan juntos, porque así debe ser, al final los criterios y la acción de la administración tiene que respetar el equilibrio de la normativa y las necesidades de los sectores. Cuando las normas no se ajustan a nuevas realidades sectoriales se plantean modificaciones, dentro de la legalidad, eso es el día a día para este y cualquier sector. Nosotros tenemos muy claro que es labor común la recuperación de la caza menor o la lucha contra el furtivismo. Todos los departamentos que dirijo trabajan a favor de la caza de manera directa o indirecta, es nuestra obligación.

–¿Cuáles son las mejoras que percibiría el cazador de a pie si su partido gobernase la próxima legislatura?

– Me gusta destacar que en el Plan Estratégico de la Caza incluimos una base de formación y especialización, de correcta gestión. Todo ello influye, por ejemplo, en seguir trabajando para que la oferta en caza mayor sean piezas de calidad, buenos trofeos, además de seguir fomentando la celebración de eventos deportivos cinegéticos, que son motor para muchos pueblos porque cuando se celebra un concurso se desplaza mucha gente y se mueve la economía, desde los pueblos más pequeños a las entidades más potentes. Tanto en caza mayor como en menor hay experiencias innovadoras y eso nos gusta. También queremos que todo sea más fácil y más rápido en las ventanillas de la administración, y que el sector cinegético se una a otros sectores para avanzar.

Respeto

– El movimiento animalista ha ido ganando peso en los últimos años, con una influencia creciente y representación especialmente en la política nacional. ¿Cuál es su visión de ese movimiento y de su influencia en las políticas que afectan al mundo rural?

– Yo pido que nos respeten, que respeten al sector de la caza y nuestras tradiciones, una actividad legal, que genera empleo, que no es excluyente ni hace daño, que responde también a algo tan singular como es nuestra evolución como seres humanos. Si no entienden ni respetan la ética que hay en el arte de caza más sencillo que es que un perro cace una liebre que luego la gente se come en su casa, como algo tan ritual, tan tribal, tan vinculado a nuestra identidad, poco se les puede intentar explicar

– ¿Qué significa la caza para Extremadura y qué papel cree que juega en esa relación la Federación Extremeña de Caza?

– No voy a señalar cifras, quiero que nos fijemos en el componente social, porque el económico se chequea enseguida hablando con los propietarios de restaurantes y alojamientos, con los gestores y las Sociedades Locales, es difícil dar un paso en Extremadura y no encontrar a alguien hablando de la caza. Quiero que no olvidemos que hubo un tiempo en Extremadura que no todo el mundo podía cazar casi de todo, fue el PSOE el que puso en marcha la Oferta pública de caza, y ahí comenzamos a hacer caza para todos, socializando también la actividad, facilitando que las Sociedades Locales crecieran. Creo que tenemos que destacar la profesionalización del sector porque somos competitivos en lo privado y en lo público, pero sobre todo tenemos que hablar de que no entendemos una Extremadura sin cazadoras y cazadores. La Federación ayuda a hacerlo todo más fácil, por eso nosotros estamos comprometidos para que mantengan su estructura y refuercen los servicios que ofrecen a sus federados.