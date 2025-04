En carne viva

Comenta Compartir

Todo el mundo es consciente de la gravedad de la herida, los primeros quienes la han provocado, los segundos quienes la sufrimos. El caudal y la presión son altos, el color rojizo claro, la sangre borbotea sin parar. Ya martillean contra el suelo las pesadas cadenas del buldócer. Viviendas y negocios pronto serán demolidos. Un vergel de vida humana y animal, allá donde prácticamente no había nada, quedará arrasado por culpa de los ecologistas. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de un ecologista? ¿Qué miserable razón los lleva a pedir que tiren abajo el hogar o la forma de ganarse el pan de una persona? El fin de la isla de Valdecañas será una puñalada más de estos indeseables a nuestra tierra. No sabemos qué pasará, ¿moriremos desangrados o empezará a sanar? Una de las grandes arterias de este país presenta una hemorragia que será difícil de parar. El campo extremeño y español se desangra. La noche está clara, ni las lluvias acompañan ya, contra eso poco podemos hacer. Al fondo se escuchan chillidos, gruñidos, bufidos agónicos, golpes que dejan al descubierto el hueso, ciervos moribundos, enjaulados, crías de jabalí aplastadas en el encierro: es Monfragüe, es una noche más, es en nuestro Parque, es la obra de los ecologistas y de los que ayudan a perpetrar esta atrocidad. Mientras tanto, el ministerio ecologista de Ribera, el ministerio podemita de Belarra y la malnacida Dirección de Derechos de los Animales aplican heparina en vena para que la muerte sea más rápida. Es un fenómeno que se replica, cuanto más lejos del mundo rural más habitualmente, en la Comisión Europea es norma general. Quizás todo esto sea consecuencia de la desnaturalización del hombre, de las circunstancias fortuitas que perfeccionaron la razón humana deteriorando la especie, convirtiendo al hombre en malo al hacerlo sociable, y acabando por llevar al hombre y al mundo al punto en que lo vemos (Discurso sobre la desigualdad – Rousseau). Quizás sea consecuencia de ese supremacismo anglosajón y centroeuropeo sobre los países Mediterráneos. Quizás sea consecuencia de la superioridad moral que esos eco-pijos urbanitas y animalistas creen tener sobre la gente humilde y trabajadora de provincias. Quizás sea por esa cultura del desencuentro que genialmente definía Guillermo Garabito en ABC, porque mientras unos pocos seguimos siendo niños, otros tantos han dejado de serlo para convertirse en pequeños hijos de puta incapaces de ponerse de acuerdo porque siempre necesitan quedar por encima. En esta herida abierta que nos hace palidecer y quedarnos sin aliento se han olvidado los paños calientes. No se busca el acuerdo. Ni tan siquiera se pretende disimularlo. «Pues bien, aquí estamos rendidos, humillantemente vencidos y sin posibilidad de encuentro». ¿Acaso estamos dispuestos a resignarnos ante semejante vejación? ¿Estamos dispuestos a callarnos como ratas? ¿Estamos listos para perder nuestra libertad? Nuestra forma de vida está en juego, tu elección de cómo deseas vivir está embargada. Desde FEDEXCAZA no estamos dispuesto a permitirlo, nosotros lucharemos por ello, nosotros moriremos con las botas puestas, ¿y tú? No seas cómplice, el 20 de marzo nos vemos en Madrid. En carne viva, pero ni humillados, ni vencidos.