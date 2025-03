Javier Ocampos: «El campo extremeño tiene que dar las gracias a los cazadores»

FEDEXCAZA Viernes, 21 de octubre 2022, 08:13 | Actualizado 11:15h. Comenta Compartir

Javier Ocampos, técnico en ascensores, en I+D, en una empresa de elevación es además, el presidente de la Sociedad Local de Cazadores Risco del Prado de Carrascalejo desde hace quince años. Asegura que siendo muy joven, con 28, decidió dar un paso al frente y optar a la presidencia de la Sociedad Local motivado por la defensa de la caza social y el mantenimiento del coto Risco del Prado. Un coto de 4.000 hectáreas que es un bien para el pueblo y que Javier y sus compañeros de la Sociedad Local han sabido mantener y cuidar como su mayor logro.

–Cuántas personas componéis la Sociedad Local de Cazadores, cuánto tiempo lleva funcionando y cuáles son sus principales objetivos?

–En la actualidad, conformamos la Sociedad unos 75 socios, todos cazadores del pueblo de Carrascalejo. En el pueblo somos unos 400 vecinos. Los socios somos todos padres, hijos, hermanos del pueblo. Somos una sociedad muy activa y muy familiar. La sociedad se creó en torno al año 1994.

–¿Cuáles son las principales acciones que habéis llevado y estáis llevando a cabo?

–En el coto practicamos la caza menor y la caza mayor. Entre las principales acciones que llevamos a cabo destacan las cinco monterías que realizamos al año y cuyos beneficios los invertimos en el mantenimiento y cuidado del coto de 4.000 hectáreas.

–Cuénteme, ¿cuál es la iniciativa que habéis levando a cabo este verano con motivo de la lucha contra incendios?

–Hemos tenido que impulsar una recaudación de fondos entre los vecinos y comerciantes de la zona para comprar una motobomba de 600 litros, como un camión cisterna, pero en remolque de intervención rápida para en un futuro poder hacer frente a posibles incendios y ante la pasividad de las autoridades.

Entre las actividades que organizamos para conseguir esos fondos pues está el recorrido de caza y además, habilitamos una cuenta para donaciones, con ayuda de los comercios locales quienes donaron artículos para rifas. Todo esto surge debido a los dos incendios que sufrimos el año pasado. Hasta una hora y media tardan los efectivos en llegar hasta el municipio en el caso de incendios. No podíamos quedarnos parados y fue entonces cuando nos dimos cuenta que no teníamos medios para poder sofocarlos o intentar reducirlos. Por esto comprendimos que estábamos abandonados a nuestra suerte. Y decidimos comprar un remolque de primera intervención rápida. Todo el pueblo se volcó ese día y gracias a todos tenemos hoy el remolque que ojalá no lo tengamos que utilizar.

–¿Qué cree que pueden aportar los cazadores a la gestión del campo extremeño?

–El campo extremeño tiene que dar gracias a los cazadores sin ellos sería un abandono porque nosotros lo hacemos sin ayudas. Nuestro empeño por mejorar los hábitat hace que Extremadura tenga tal riqueza cinegética. Muchos son los funcionarios que tienen que estar agradecidos.

–¿Qué opina sobre la nueva ley animalista en lo que tiene que ver con la caza y los perros de caza?

–Pues que cuando las leyes las elaboran personas que no conocen la situación, pues eso, que hacen más daño que beneficio.

–¿Qué le diría a los urbanitas que acusan a los cazadores de abandono y de no cuidar a sus perros de caza?

–Que se preocupen de los animales que viven encerrados en pisos y viven en zonas urbanas. Contaminación, ruido... los animales están mejor en las zonas rurales. No lo van a comprender en la vida.

–¿Por qué cree que Extremadura es ejemplo de buena gestión del campo por parte del sector cinegético?

–Nosotros en Carrascalejo, que vivimos cerca de otra provincia, Toledo, vemos cómo la libertad que dan a los cotos privados, porque no existen los cotos sociales, están haciendo daño a la gestión. Es una pena que en nuestro país existan legislaciones tan diferentes entre comunidades autónomas. Quieren sacar provecho de la gran riqueza que genera la caza.

–¿Cómo se ve en un futuro al frente de la sociedad?

–Pues la idea es que la gente joven que poco a poco va entrando en la Sociedad sea la que nos releve. Si somos capaces de transmitir a las generaciones futuras lo que nos enseñaron nuestros antepasados, la caza en Extremadura perdurará. Hay que intentar que la gestión de la caza no se pierda porque es el futuro del mundo rural.