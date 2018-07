Un cambio de criterio de la Junta amenaza a las sociedades locales Cazadores de una sociedad local / FÉLIX SÁNCHEZ FEDEXCAZA avisa del riesgo que supone no tener en cuenta las características del mundo rural y pide una reacción inmediata Viernes, 20 julio 2018, 10:05

La Federación Extremeña de Caza considera muy preocupante la situación generada ante el requerimiento que ​la​ Junta ha enviado a las más de 300 sociedades locales de caza de la región, lo que ha provocado una gran incertidumbre en el sector. La legislación establece que únicamente pueden ser socios los naturales del municipio, los residentes en el mismo o los propietarios de terrenos integrados en el coto social, permitiendo la existencia como máximo de un 20 % de socios que no cumplan dichos requisitos. Recientemente la Junta ha modificado su criterio y ha reclamado los datos de todos sus asociados, ​con la advertencia de que se deberán dar de baja todos los socios que no cumplan estas condiciones. Este nuevo criterio no reconoce la realidad del mundo rural, con muchas personas que se han marchado de sus pueblos por razones laborales o personales, aunque regresan siempre que tienen ocasión, o con mucha población cuyo lugar de nacimiento es aquel en el que se ubica un hospital y no de donde es natural. La Federación Extremeña de Caza espera que el Gobierno regional reaccione cuanto antes.