La aritmética del agua

Comenta Compartir

Y se hizo esperar, pero llegó. Compareció la lluvia y se llevó por delante la contumaz sequía que hizo palidecer, al unísono y durante demasiado tiempo, el paisaje y el rostro del hombre rural. Y esto me hizo recordar que ya habíamos pasado por esta situación con anterioridad, si bien las circunstancias han ido cambiando con rapidez en los últimos años.

La demanda de agua ha crecido de forma incontenida, pero no en la proporción de la "oferta", y eso crea un déficit de difícil arreglo. Es evidente que este desajuste ha llevado a un exponencial crecimiento del número de perforaciones del suelo para sorber el agua de los acuíferos, cuya finalidad tiene carácter productivo, o no productivo.

Pero no olvidemos que estos acuíferos subterráneos se nutren de las aguas que provienen del cielo y, si esta no cae al ritmo de la demanda, la aritmética no falla.

Por su parte, si pensamos en los cotos de caza y reflexionamos acerca de esta situación deficitaria, que en nuestras latitudes es cíclica, bajo el amenazante contexto del calentamiento global, la gestión del agua debe tener en cuenta, dentro de su ecuación, a todas las especies silvestres, entre las que se encuentran las cinegéticas.

Y la pregunta es: ¿Quién se encarga de proveer de agua a todas estas especies? Y la respuesta es sencilla, no veremos a los que sacan matrícula de honor en teoría y luego suspenden la praxis, encarnando la metáfora de la contradicción. Serán los responsables de los cotos quienes deban hacer frente a estas adversidades, ya que la gestión adecuada de un acotado conlleva la responsabilidad de proveer de aquello que falta.