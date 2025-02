La Ley Animalista continúa sin acuerdo para excluir a la actividad cinegética

FEDEXCAZA Jueves, 22 de diciembre 2022, 08:12 Comenta Compartir

Al cierre de la edición de este suplemento de diciembre sobre Caza y Conservación, la última hora sobre la tramitación parlamentaria de la Ley Animalista es que sigue sin haber un acuerdo entre PSOE y Podemos para desbloquear el proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales incluyendo a los perros de caza. En este sentido, desde la Federación Extremeña de Caza el posicionamiento, al igual que la del resto de las Federaciones Autonómicas de España, sigue siendo el mismo: Si Podemos quiere desbloquear la ley, lo primero que debe hacer es retirar el actual proyecto íntegramente y a continuación, sentarse a consensuar una norma con todos los entes implicados del sector cinegético.

No a la propuesta Belarra

Ante la reciente propuesta de la Ministra Belarra de mantener a los perros de caza dentro de la protección de la ley, pero eximiendo a sus propietarios de toda responsabilidad por falta de cuidados o los daños que sufran los animales durante la actividad cinegética, carece de toda lógica, y es que la Ministra 'urbanita' desconocedora de la realidad rural no ha entendido nada, ni está dispuesta a entender, cuáles son las reivindicaciones del sector. Ella cree que es sólo una cuestión de perros, aunque también.

En este sentido, desde la Federación recuerda a la ministra que «los perros de caza están protegidos cuando no cazan, que los animales ya tienen suficiente protección porque todos vivimos sometidos, tanto a leyes autonómicas como nacionales, a un total de 80 normas». No basta con excluir a los perros de caza durante el ejercicio de la actividad: hay que sacarlos, directamente, fuera de la ley, como a los perros de guarda de ganado, de rescate o los dedicados a las actividades específicas o profesionales, para que no les afecten disposiciones que sí recaen sobre las mascotas, como por ejemplo las referidas a la cría, sus condiciones de vida o el transporte.Lo más sencillo sería que el Gobierno se atuviera a las enmiendas que han planteado los principales partidos del arco parlamentario: PSOE, PP, VOX, Coalición Canaria, Partido regionalista Cántabro, Teruel Existe que están pactadas con el sector cinegético del país y que lo resume fácilmente: deja para una regulación distinta todos los aspectos del mundo cinegético. Sería lo razonable, lo lógico y lo que reclama el sector.

¿Qué propone la ministra ?

Fedexcaza hace suyas las palabras del presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, cuando en representación de todas las Federaciones autonómicas se pregunta que «quizá la ministra lo que propone es que vamos a poder tener a los perros en nuestros patios, que vamos a poder criar con ellos, regalar nuestras crías, trasportarlos sin aire acondicionado, no tener que llevar GPS o que nuestros animales auxiliares no estén sujetos a esta nefasta ley».

Denuncia además, las maniobras políticas que el Ministerio de Belarra lleva realizando hace meses para conseguir su objetivo. La última ha sido la convocatoria de una reunión con sólo 36 horas de antelación, en días festivos, sin orden del día, y sin información sobre los temas a tratar, en lo que parece un intento de utilizar al sector con intereses políticos.