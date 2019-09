Catar medalla en Doha, un reto histórico Javier Cienfuegos y Álvaro Martín viajan este sábado con serias opciones de podio y como esperanza del combinado nacional M. A. R. BADAJOZ. Sábado, 28 septiembre 2019, 10:31

Extremadura casi acapara las mejores -por no decir las únicas- opciones de que España se suba al podio en el Mundial de Atletismo de Doha (Catar). En Álvaro Martín Uriol y en Javier Cienfuegos -con permiso de Orlando Ortega y alguno más- están depositadas buena parte de las esperanzas de nuestro combinado, cuyo grueso parte hoy a la cita mundialista con la intención de mejorar el escuálido resultado de cero medallas de Londres.

En varias ocasiones, Álvaro Martín Uriol ha avisado de que su progresión de puestos obtenidos cada vez que acude a un Mundial invita al optimismo, y no le falta razón. En su estreno acabó el 24, después el 16 y en su última aparición en Londres fue octavo. No es muy complicado hacer números para esgrimir una sonrisa. Además, el marchador llerenense no se las verá con el actual campeón del mundo, el colombiano Eider Arévalo, que sufrió un accidente montando en bicicleta que acabó en fractura de clavícula y pérdida de ilusiones. A Álvaro no le entusiasma tal percance pues prefiere ganar a los mejores para paladear el éxito, pero es una realidad que se aparta del camino un gran enemigo. Su prueba, los 20 kilómetros marcha, será una de las más duras en el desierto catarí dadas las altas temperaturas que se esperan incluso aunque esté prevista para las 23.30 horas de la noche (hora local) del viernes 4 de octubre. Además de USA y Doha, Martín Uriol se ha programado una recta final de entrenamientos en Murcia, en San Pedro del Pinatar, aclimatando cuerpo y mente a lo que le espera allí. Su deseo es olvidar el oscuro 2018, por cuestiones personales, y el negativo 2019, por su operación de rodilla.

Aunque será una incógnita, lo lógico es que esas condiciones climatológicas sean menos adversas para Javier Cienfuegos pues la organización se ha comprometido a asegurar unos 24 grados en el interior del Estadio Internacional Khalifa. El lanzador de martillo de Montijo se presenta en Doha como nunca lo hizo en una competición de este nivel, recordando a cuando irrumpió con la mejor marca mundial siendo un junior. Si envía el artefacto a los 79.38 metros de su actual registro podría prácticamente auparse al bronce -aunque hay diez adversarios que rondan los 78-, y si va más allá habrá que esperar a la actuación de los polacos Nowicki y Fajdek para soñar.

El discípulo de Antonio Fuentes afrontará el día clave el próximo 1 de octubre, con la calificación, como él dice, el momento más duro pues una vez superado se quita presión y ya puede desempeñarse sin temores.