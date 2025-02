Carrilho y Cristina Jordán se llevan el Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través

Redacción BADAJOZ. Martes, 5 de noviembre 2024, 08:38 Comenta Compartir

Cristina Jordán y Alexandre Carrilho confirmaron los pronósticos y se proclamaron vencededores absolutos del Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través. El Complejo Deportivo El Cuartillo acogía esta cita en la que se brindó un merecido homenaje a uno de sus impulsores como coordinador de actividades deportivas de la institución provincial durante 40 años, José Ignacio Fernández. Jordán y Carrilho recogen el testigo de Sonia Bejarano y Juan José Márquez, ganadores de la pasada edición de esta clásica prueba de promoción considerada la gran cantera del atletismo extremeño.

Más de mil atletas se dieron cita este domingo en el Complejo El Cuartillo y que antes de comenzar las carreras se guardó un respetuoso minuto de silencio por la víctimas de la Dana. Alexandre Carrilho (Valencia de Alcántara) se impuso en meta por delante de Daniel Pajuelo (Atletas Don Benito) y Jesús García (C. Tarancón), mientras que la casareña estuvo acompañada en el podio de Pilar García (C. Tarancón) y de Mari Carmen Llorena (C. Tarancón).

En cuanto a la clasificación por equipos, el ganador absoluto masculino ha sido el Atletas Don Benito.