Carrapiso dice estar dispuesto a defender su inocencia

Francisco Carrapiso, expresidente de la Federación Extremeña de Atletismo, cree que la investigación sobre el presunto desvío de fondos del ente federativo «es una cortina ... de humo» para ocultar deficiencias en la actual gestión de la organización. En declaraciones a HOY, el exmandatario del atletismo regional, que en noviembre de 2020 ya fue condenado en firme a un año de prisión por un delito de falsedad documental, dice estar dispuesto a defender su inocencia en un nuevo procedimiento en el que, presuntamente, tanto él como los exdirectivos Pedro Talavera y Luis Fernando Durán desviaron alrededor de 300.000 euros de las arcas federativas entre 2014 y 2020, según la investigación realizada por los agentes de la Guardia Civil.

Carrapiso, quien sostiene que el pasado mes de abril ya declaró en sede judicial y niega haberlo hecho como detenido, mantiene que las causas están bien diferenciadas, por lo que se desvincula de algunas de las líneas de la investigación. «Yo solo declaré por el pago de la multa y de la minuta al abogado de la federación», dice refiriéndose al abono realizado con dinero federativo tras recibir una condena en firme a título personal. «Si no me dan la razón, recurriré hasta donde se pueda, pero yo no he cometido ningún delito. Voy a defender mi inocencia a capa y espada», explica.

Sin tarjeta

Asimismo, Carrapiso, a pesar de ser el presidente de la Federación Extremeña de Atletismo durante el espacio temporal al que se ciñe la investigación, dice no saber nada de la tarjeta de crédito federativa con la que se habrían realizado operaciones particulares, como compras en supermercados, adquisición de joyas y electrodomésticos, así como repostaje y reparación de vehículos ajenos a la organización. «Es algo que desconozco. Personalmente, nunca he tenido una tarjeta de la federación. De hecho, cuando me fui a mí se me habría debido dinero por desplazamientos que habitualmente no contemplaba», asevera.

El exmandatario del atletismo regional también explica que Luis Fernando Durán, a quien se le acusa de haber desviado fondos destinados al pago de los jueces, cuenta con los preceptivos recibos de pago, por lo que no cree que, al menos en esta línea, pueda existir una condena al respecto. «Ellos (los actuales gestores) están siguiendo ahora exactamente el mismo sistema que teníamos nosotros para realizar el pago a los jueces».

Pedro Talavera, quien al igual que Carrapiso también fue condenado en noviembre de 2020 con sentencia firme a un año de prisión por un delito de falsedad documental, habría sido en esta nueva causa el portador de la tarjeta de crédito de la Federación Extremeña de Atletismo con la que se hicieron compras personales. El investigado rehusó la petición de este periódico para dar su versión sobre un procedimiento que está siendo instruido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres. «Nunca he hecho declaraciones de nada y voy a seguir igual», expresó.

Los tres investigados, que tendrán defensas diferenciadas a lo largo de este nuevo procedimiento, han sido requeridos por la Justicia como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal por el supuesto uso fraudulento de un montante económico que rondaría los 300.000 euros. Todo ello tras una «exhaustiva» investigación realizada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres a raíz de la denuncia efectuada por un ciudadano en marzo de 2022.