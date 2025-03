Carlos Gazapo y Carla Arce se imponen en el Trofeo Diputación de Cáceres Campo a Través

REDACCIÓN BADAJOZ Lunes, 7 de noviembre 2022, 13:26 Comenta Compartir

El Complejo Deportivo El Cuartillo de Cáceres ha acogido la XXXVIII edición del Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través, disputado el domingo y que organiza el Área de Cultura y Deportes de la institución provincial. Con una alta participación, un millar de atletas y 30 clubes, Carlos Gazapo (CA Valencia de Alcántara) y Carla Arce (CA La Serena) se proclamaron vencedores de las categorías absoluta, masculina y femenina respectivamente de este clásico y cantera del cross extremeño.

El atleta valentino se impuso al incombustible Pablo Villalobos (AD Marathon) y Daniel Díaz (Atlético Salamanca). En categoría femenina, Carla Arce cruzó la meta en primer lugar por delante de Marina Chavez (Mitreo) y Laura Izquierdo (Alcorcón).

En el cross corto los vencedores fueron Nathaniel Fernández (Capex) y Clara Bertomeu (Atletismo Badajoz), mientras que en el cross velocidad el triunfo fue para Adrián Tercero (EA Plasencia) y Marta Facenda (Capex).

La general por equipos se la llevó el Maratón Casar en categoría absoluta masculina y en las demás doblete del Capex en sub 18 y sub 16 femeninos, Arte Físico en sub 14 masculino y sub 12 femenino, EA Plasencia en sub 18 masculino, CA Miajadas en sub 16 masculino, Atletismo Almendralejo en sub 14 femenino y el Mitreo en sub 12 masculino.

Protagonismo especial ha tenido el campeón del torneo de la Diputación en la temporada de 2010, -entre otros muchos títulos- , y en la actualdiad presidente de la Federación Extremeña de Triatlón, José Manuel Tovar Espada, a quien se le ha dedicado el cartel y cuya aportación por el atletismo y el deporte en general ha sido reconocida.

El diputado de Cultura y Deporte, Fernando Grande Cano, además de felicitar a los primeros puestos, agradeció a todas y todos los atletas su "participación y buen nivel "que un año más ha hecho posible que el Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a través sea un "éxito de colaboración, nivel deportivo" y destacó la importancia del deporte en edades tempranas "por lo que este año - recordó- se han incluido las categorías sub 10 y sub 8 con carácter no competitivo.

CLASIFICACIONES ABOLUTA Carlos Gazapo (Valencia de Alcántara), Pablo Villalobos (Ad Marathon) y Daniel Díaz (Atlético Salamanca).

ABSOLUTA FEMENINA Carla Arce (La Serena), Marina Chaves (Mitreo) y Laura Izquierdo (Atletismo Alcorcón).

CROSS CORTO MASCULINO Nathaniel Fernández (Capex), Juan Manuel González (Capex) y Mario Almeida (Grupo Recreativo Eirense).

CROSS CORTO FEMENINO Clara Bertomeu (CA Badajoz), Sheila Sardiña (CA Badajoz) y María Elena Moruno (Atletismo Almendralejo).

CROSS VELOCIDAD MASCULINO Adrián Tercero (EA Plasencia), Mario Galán (Mitreo) y Jorge Muñoz (EA Plasencia).

CROSS VELOCIDAD FEMENINO Marta Facenda (Capex), Clara Bertomeu (CA Badajoz) y Sheila Sardiña (CA Badajoz).

SUB 20 MASCULINO Sergio Ismael Espino (Capex), Pablo Reguero (Arte Físico) y José Carlos Donoso (Atletas Don Benito).

SUB 20 FEMENINO Naykare Rodríguez (Capex), Natalia Guardado (Capex) y Eva María Carrasco (Atletas DOn Benito).

SUB 18 MASCULINO Óscar Gaitán (EA Plasencia), Lázaro Carreño (Capex) y Daniel López (Torrejoncillo).

SUB 18 FEMENINO María Elena Gordillo (Atletismo Almendralejo), Andrea Buenavida (CA Valencia de Alcántara) y Laura Ordiales (Arte Físico).

SUB 16 MASCULINO Íker Flores (EA Plasencia), Ibai Núñez (CA Miajadas) y Francisco Pedrosa (Arte Físico).

SUB 16 FEMENINO Candela Pérez (Mitreo), Marta Lara (Atletismo Almendralejo) y Esther Cotano 8Atletismo Almendralejo).

SUB 14 MASCULINO Miguel Ángel Testón (Torrejoncillo), Carlos Pedrosa (Arte Físico) y Carlos Olay (Atletas Montijo).

SUB 14 FEMENINO Cristina Acedo (Capex), María Cotano (Atletismo Almendralejo) y Elisabeth Copetudo (Capex).

SUB 12 MASCULINO Luis Manuel Fernández (Atletismo Sanvicenteño), Aimar Flores (EA Plasencia) y Alberto Cardeñosa (Independiente).

SUB 12 FEMENINO Alejandra Rengel (La Serena), Sara Matas (EA Plasencia) y Alba Rosado (ED Casareña).

MÁSTER A MASCULINO Juan Domingo Gómez (La Serena), Carlos Rodríguez (Atletas Don Benito) y David Piris (Valencia de Alcántara).

MÁSTER A FEMENINO Lara Silvia (Independiente), Almudena Llerena (Capex) y Rocñio Gallego (Arte Físico).

MÁSTER B MASCULINO Javier Madroñero (CA Miajadas), José Calderón (Capex) y Diego Lara (Almendralejo).

MÁSTER B FEMENINO María Rocío Expósito (Almendralejo), Teresa Ávalos (Arte Físico) y Montaña Martín de la Montaña (Arte Físico).

Temas

Atletismo