Carla Obregón y Emilio García se imponen en la Crono Asperillas

La placentina Carla Obregón y el jovencísimo berlangueño Emilio García se imponen en Crono Asperillas 2025. La mañana amanecía fresca en la Sierra de San Bernabé, todo preparado, un recorrido envidiable, un pueblo volcado, y casi 160 participantes dispuestos a combatir contra sí mimos y contra el crono por decimosexta vez.

La localidad de Casas del Castañar vestía sus mejores galas para que los participantes pudieran recorrer los 14,5 km de su carrera por montaña contra el crono. A las 9.30 de la mañana salía el primer participante y cada 20 segundos lo iban haciendo el resto. Todos tenían por delante el reto de completar el recorrido en el menor tiempo posible, y así disfrutar de la Sierra de San Bernabé, de sus castaños centenarios y sus caminos y veredas entre robles y cerezos.

Finalmente, la promesa del trail extremeño Emilio García (CA Campiña Sur) y Carla Obregón (Team Isla Sport) marcaban el mejor tiempo de los participantes en línea de meta. Les acompañaron en el podio el santeño Alberto Pinilla (Montaña El Castellar) y el cauriense Felipe Gil (Asociación Geco). En categoría femenina, secundaron a la vencedora la placentina Elísabeth Vaquero (Team Isla Sport) y la jerteña Laura Moyano (Picota Trail).

En la Mini Crono, vencían Martín González (Arte Físico) y Macarena Carmona (CA Almoharín). Por su parte, en categoría por parejas, se alzaron con la victoria formada Ricardo Román y Ricardo Talavera, ambos del equipo Club Portilla Trail.

Todas las clasificaciones se pueden consultar en la web www.cronoasperillas.es

Una vez finalizadas las pruebas absolutas se dio salida a las carreras infantiles donde más de 20 niños hasta 12 años pudieron recorrer las calles aledañas a la meta.

El final del evento llegó con la entrega de premios y el reparto de comida para todos los participantes que previamente había elaborado el voluntariado de la prueba, para lo cual los participantes debían llevar su propio plato y tenedor, para así reducir el uso de plásticos tal y como la organización había promovido antes del evento.

Tanto el público, como la organización e instituciones agradecieron a todos los que han hecho posible esta singular prueba un año más en Casas del Castañar.

El calendario FExME se traslada a finales de septiembre, donde tendrá lugar el Trail de los Artesanos el próximo día 27 de este mes.

