El CAR jugará ante el Marbella o el Tartessos

El club de Rugby Mairena informó de su renuncia a su plaza en División de Honor B para la próxima temporada. De esta forma se crea otro hueco en el grupo C que es asignado directamente al club de Rugby Alcalá, por tanto el CAR ya no jugará partido de promoción contra Alcalá. Para cubrir la plaza del ascendido Alcobendas sigue en pie la normativa que se aplicó a Alcalá y Cáceres. Los no ascendidos son Marbella y Tartessos que tendrán que jugar y el vencedor jugará con el CAR por la DH B.