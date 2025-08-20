El CAR Cáceres se pone en marcha
Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:00
Después del parón veraniego el rugby vuelve a El Cuartillo con el CAR Cáceres. Las primeras en pisar el césped fueron las integrantes del equipo ... femenino comenzando este lunes. El próximo lunes 25 lo hará el senior masculino con entrenamientos de lunes a viernes y descanso el miércoles. La cantera comenzará el 9 de septiembre también en El Cuartillo hasta recibir la asignación de horarios en el campo de césped artificial Sergio Trejo. Junto a los equipos sub-16 y sub-18 y el equipo femenino, este año se suma como invitado el equipo senior masculino, que no descarta su participación en la liga extremeña. Además de estos tres equipos el CAR llevará a los sub-14 a las concentraciones de la Federación de Castilla y León.
