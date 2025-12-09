Candela Peña conquista su cuarto título en la Youth League
La joven deportista de Herrera del Duque da un salto más en su proyección al lograr un nuevo oro en kata en su estreno como cadete en Venecia
R. H.
Badajoz
Martes, 9 de diciembre 2025, 12:53
Candela Peña volvió a inscribir su nombre con letras de oro en el olimpo de la Youth League. La karateca de Herrera del Duque conquistó ... en Venecia su cuarto título consecutivo de kata en este campeonato mundial para jóvenes promesas del kárate. Candela Peña competía en su primer año como cadete tras haber repetido el oro en categoría sub-14 las tres ediciones anteriores en Guadalajara (2023), Venecia (2024) y Porec (2025).
La extremeña demuestra que da igual el salto de categoría para confirmarse como una de las promesas del kárate internacional y sumar un nuevo éxito a un palmarés que sigue creciendo tras proclamarse hace un mes campeona de España cadete.
Candela Peña se impuso en la final de kata a la italiana Martina Beretta con una puntuación de 24,90 sobre 24,40. En el cuadro final, la deportista de Herrera había eliminado en semifinales a la egipcia Hani Tanib (24,60-23,60) y en cuartos a la alemana Mariel Goethe (23,90-23,20). Antes, en las rondas preliminares de su grupo dejó por el camino a la alemana Greta Biedemann (23.30-22,00), la canadiense Candence Truong (24,10-23,10) y la egipcia Ayten Lashin (23,50-22,50).
