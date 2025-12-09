HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Candela Peña. HOY
Kárate

Candela Peña conquista su cuarto título en la Youth League

La joven deportista de Herrera del Duque da un salto más en su proyección al lograr un nuevo oro en kata en su estreno como cadete en Venecia

R. H.

Badajoz

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:53

Comenta

Candela Peña volvió a inscribir su nombre con letras de oro en el olimpo de la Youth League. La karateca de Herrera del Duque conquistó ... en Venecia su cuarto título consecutivo de kata en este campeonato mundial para jóvenes promesas del kárate. Candela Peña competía en su primer año como cadete tras haber repetido el oro en categoría sub-14 las tres ediciones anteriores en Guadalajara (2023), Venecia (2024) y Porec (2025).

