La metástasis en el cerebro de Loida Zabala desaparece

Aunque uno no crea en los milagros, hay noticias que conducen a un cambio de postura. Y esta es una de ellas. Loida Zabala ha ... publicado este viernes un nuevo vídeo en el que, casi sin poder hablar, comunica que le han practicado una resonancia y un tac de los que se desprende que no hay ni rastro de la metástasis que sufría en el cerebro derivada de un tumor en el pulmón. En concreto, como anunció hace menos de dos meses la deportista extremeña, nueve masas tumorales en la cabeza por lo avanzada de su enfermedad.

La haltera apenas se lo puede creer y las palabras casi no le brotan ante la lógica emoción recibida en el hospital de Madrid donde la están tratando. «Lo importante es la resonancia, que es donde se ha visto todo perfectamente. Y ha salido que no tengo ningún tumor en la cabeza. Ninguno. No tengo ninguna cicatriz ni nada. No sé, es que... no me lo creo», comenta en el vídeo emitido en la red social X.

«Me he quedado en shock, es una noticia que no te esperas al mes y medio del diagnóstico inicial. Mi madre y yo hemos llorado de felicidad cuando lo contábamos a nuestra familia, es cuando empiezas a asimilarlo» Loida Zabala Haltera

Desde su entorno indican a HOY que el tratamiento específico en pastillas al que se ha estado sometiendo desde hace poco más de un mes está dando un resultado espectacular y que los propios médicos están impresionados con la evolución que presenta su paciente, a la espera de nuevas pruebas que se le realizarán este fin de semana que atañen a los pulmones, para corroborar si dicha mejoría tiene repercusión también en el germen de la enfermedad. Los facultativos apenas dan crédito a tales resultados y los consideran algo casi milagroso, al tiempo que avanzan que la prueba del pulmón también se presagia que sea muy positiva. «Me he quedado en shock, es una noticia que no te esperas al mes y medio del diagnóstico inicial. Mi madre y yo hemos llorado de felicidad cuando lo contábamos a nuestra familia, es cuando empiezas a asimilarlo», indicó a este periódico Loida Zabala poco después de enterarse de la buena nueva.

Zabala anunció hace casi dos meses que le habían detectado nueve masas en el cerebro que podrían proceder de un tumor en el pulmón que después fue confirmado. Durante este tiempo ha mostrado una entereza muy meritoria que ha llegado a toda España, que ha asistido atónita a su fortaleza pese a la gravedad de su situación médica. Con enorme positividad, la de Losar de la Vera se ha establecido como meta participar en los próximos Juegos de París y con noticias así lo tiene más cerca. Ella es muy competitiva y precisó que se trataba de una prueba que va más allá de lo deportivo, una prueba de vida. Hace poco más de un mes comenzó un tratamiento que parece estar funcionando a la perfección, sea un milagro o no.