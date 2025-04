El cáncer no frena a Loida

Loida Zabala sigue adelante con su sueño de disputar los próximos Juegos de París 2024 y el cáncer no será impedimento para la deportista extremeña, ... que aunque está lejos de sus mejores prestaciones al quedarse en 75 kilos, necesitaba competir para asegurarse la cita olímpica. La losareña ha disputado en la mañana de este viernes en la ciudad egipcia de Sharm El Sheikh la penúltima prueba de la Copa del Mundo de Para Powerlifting antes de los Juegos Paralímpicos de París del próximo verano. La deportista extremeña ha participado en la categoría de hasta 61 kilogramos, que, aunque no es la categoría en la que competirá en los Juegos Paralímpicos, sí le vale como antesala de dicha competición.

Acabó cuarta de la la final B ganada por la egipcia por la egipcia Fatma Elhassan, con 79 kilos. Loida ha viajado junto a su entrenador, que es a su vez el seleccionador nacional, Óscar Sánchez, con quien la deportista tiene mucho feeling y es la persona que está día a día con ella en los entrenamientos. Nada más terminar, sin clasificarse entre las mejores, la de Losar de la Vera comentaba que «ha sido una competición diferente, he estado tremendamente feliz por venir con mi entrenador, con Óscar, aunque no me siento al cien por cien satisfecha con cómo he competido. El primer y tercer levantamientos con 70 y 75 kilos han sido perfectos, no me han pesado nada y por ello sé que estaba preparada para levantar 80. Sin embargo, en el segundo levantamiento no me he colocado bien, ni me he activado lo suficiente, errores que me han llevado a realizarlo con una técnica muy por debajo de lo que suelo hacer. Soy consciente de que en esta competición sólo veníamos a participar ya que, desde el diagnóstico del cáncer, tuvimos que empezar de cero, pero necesitábamos competir para terminar la ruta de competiciones exigida para los Juegos de este año».

Por su parte, Óscar Sánchez explicaba que «objetivo cumplido de competir para continuar con la ruta para París. No ha sido la mejor marca, ni hemos competido en nuestra categoría, pero en esta competición eso no importaba» La próxima cita en la que participará Loida Zabala será la Copa del Mundo de Tiblisi en Georgia del 20 al 26 de junio.