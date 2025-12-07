HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GOLF

Campillo no termina de arrancar en Sudáfrica

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Jorge Campillo calcó su recorrido del día anterior en Sudáfrica y acabó la tercera jornada bajo el par del campo con tres birdies y tres ... bogyes. El cacereño queda a 14 golpes del líder Kristoffer Reitan en el Nedbank Golf Challenge. Campillo volvió a firmar una tarjeta de 72 golpes que le mantiene en la lucha por el ‘top 20’ en el puesto 23, pero a mucha distancia de la cabeza. El extremeño repitió de nuevo dos bogeys en los últimos hoyos como el viernes que empañaron su buena actuación y le impidieron avanzar posiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  4. 4 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  5. 5 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  6. 6 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  7. 7

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  8. 8 Irene de Miguel critica que el PP ahora pida que gobierne la lista más votada
  9. 9 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  10. 10 Un acertante de segunda categoría gana 124.250 euros en la Bonoloto de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Campillo no termina de arrancar en Sudáfrica