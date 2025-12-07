Campillo no termina de arrancar en Sudáfrica
Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00
Jorge Campillo calcó su recorrido del día anterior en Sudáfrica y acabó la tercera jornada bajo el par del campo con tres birdies y tres ... bogyes. El cacereño queda a 14 golpes del líder Kristoffer Reitan en el Nedbank Golf Challenge. Campillo volvió a firmar una tarjeta de 72 golpes que le mantiene en la lucha por el ‘top 20’ en el puesto 23, pero a mucha distancia de la cabeza. El extremeño repitió de nuevo dos bogeys en los últimos hoyos como el viernes que empañaron su buena actuación y le impidieron avanzar posiciones.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión