Campillo se queda con la miel en los labios en el Andalucía Masters

Jorge Campillo y Julien Guerrier llegaban al desenlace del Andalucía Masters de este domingo en un pañuelo. Afrontaban la última jornada colíderes y premonizando un mano a mano trepidante que se decidió en el último suspiro. Tras un espectacular torneo del cacereño, se quedó con la miel en los labios al ceder el cetro de campeón que anduvo muy cerca de levantar.

Tal fue la igualdad manifiesta entre ambos, que batieron el récord de hoyos disputados en un playoff del circuito DP World Tour, nueve. El británico Daniel Brown inició el recorrido con opciones, aunque se la jugó en el hoyo 16 y falló despidiéndose de la lucha. Todo quedaba para el extremeño y el galo y el hoyo 18, que Campillo afrontaba con un ventaja de un golpe, terminó dando vida a su rival.

En el desempate la tensión era muy palpable y ninguno imponía su ley, hasta que llegó el noveno hoyo, donde el cacereño se mostró errático y el segundo de sus golpes lo envió al búnker. Ya sí tenía en bandeja el triunfo Guerrier, que materializó el par y se llevó la victoria.

«Ha sido una pena, al final él ha tenido la suerte del ganador. He jugado el playoff bien, pero he tenido un par de putts para ganar que creo que he tirado bien y no han entrado. Seguiré intentando ganar en España. Ahora estoy un poco decepcionado pero ha estado bien esta semana», explicaba para Movistar.

