Campillo mejora pero sin pasar el corte

Estuvo un poco mejor Jorge Campillo en la segunda jornada sobre la hierba de Detroit, pero no fue suficiente y no pasó el corte del ... Rocket Mortgage Classic de Estados Unidos, dentro del PGA Tour. El golfista cacereño empleó tres golpes menos la pasada madrugada, 73 por lo 70 de la primera ronda, para al menos no quedarse en positivo y cerrar el torneo con un -1, aunque muy lejos de la cabeza con los favoritos o el propio corte que estuvo en el -3. Lideraba el norteamericano Bathia con un sensacional -13.

