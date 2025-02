Campillo mejora, pero no pasa el corte del British Open

JOSÉ F. CACHORRO/REDACCIÓN Sábado, 22 de julio 2023, 09:02 Comenta Compartir

Jorge Campillo terminó este viernes su aventura en el British Open al no pasar el corte para disputar las dos rondas finales que dan derecho a luchar por el título. Le penalizó de manera decisiva una primera jornada nefasta en la que firmó una tarjeta de 81 golpes, con 11 por encima del par. Necesitaba un milagro en su segunda aparición en la competición para neutralizar ese resultado y no quedar fuera de la criba. Tuvo una leve mejoría en su juego, pero de largo insuficiente, ni siquiera para recuperar sensaciones e irse con un buen sabor de boca. No en vano, completó los 18 hoyos del Royal Liverpool Golf Club con 74 impactos (+3) para 156 totales, que en el cómputo global suponía un +14.

Tampoco está teniendo un buen desempeño la principal baza española en el Major, un Jon Rahm cuyo estreno fue poco gratificante, con un +3 el jueves que pesaba mucho si quería escalar cuanto antes en una clasificación donde la cabeza se había encaramado a una diferencia de ocho impactos. Son muchos en un paisaje tan impredecible como las calles de Hoylake, donde los caprichos del terreno, un mal bote o unos centímetros aquí o allá deciden, como en pocos templos del golf, la suerte del jugador.

Nada más finalizar la ronda inicial, el mismo Rahm manifestó que la reacción era posible si conseguía hacer «golpes por debajo del par». Y este viernes estuvo a punto de construir la escalada soñada desde el hoyo 1, en el que una corbata, tras patear desde 16 metros, le privó de apuntarse un birdie que sin duda hubiera fortalecido su confianza. Tuvo que conformarse con el par en este caso el campeón de Augusta, al igual que en los siguientes tramos, en los que no encontró el mejor modo de acercarse más a la bandera en posiciones pata fabricarse un birdie.

Pero los nubarrones desaparecieron y el de Barrika halló un verdadero alivio en el quinto hoyo (par 5), una ocasión para limpiar el balance acumulado hasta ese momento. Su segundo tiro se fue cerca del público, a la corona del green. La ascensión hasta el hoyo se quedó en principio corta, pero Rahm sacó a relucir su mejor putt para acertar desde 6,5 metros. En la siguiente bandera (par 3) ocurrió lo mismo, pateando a la diana desde 5 metros. Segundo birdie de la ronda y +1 en el global. Por fin brillaron los primeros rayos de sol sobre el mar de Irlanda.

Apenas había disfrutado Rahm de sus recientes éxitos cuando la reacción se detuvo a mitad del itinerario. Supuso un freno brusco al despertar en Hoylake, a la breve alegría que duró un par de banderas. Un disparo que no alcanzó el green del hoyo 9 (par 3) desembocó en un último putt fallido. El primer bogey del día ponía la cuenta general en +2. El cielo volvió a encapotarse en el hoyo 10, donde el español no embocó desde 1,6 metros y registró su segundo bogey de la sesión.

El vizcaíno transitó con buenos terceros golpes y salvando escollos con lanzamientos precisos cerca de los agujeros. Aprovechó y sacó un birdie en el penúltimo par 5 (hoyo 15) de la ronda con un putt certero, la misma arma con la que se libró del bogey a continuación. Y repitió birdie en el 17 (par 3) gracias a un primer disparo de ensueño.

Ya en la despedida, la montaña rusa de alegrías y decepciones siguió dando vueltas a su antojo en el Royal Liverpool. En esa última bandera, la bola viajó veloz y dejó atrás su objetivo. Una buena parte de lo cosechado por el vizcaíno en las horas anteriores se vino abajo al fallar un putt de menos de un metro. Lo que pudo ser el regreso al par del campo se transformó en un +2 definitivo que prácticamente entierra cualquier posibilidad de victoria en el Open Británico, a no ser que ocurra un milagro este sábado y el domingo. El +2 marcaba entonces el corte para seguir vivo en el Royal Liverpool. El líder provisional del torneo, Brian Harman, había concluido la ronda con un -10, demasiada desventaja en contra de Rahm con el zurdo estadounidense.

El rey de Augusta añoró este viernes en Hoylake su inspiración para atacar las banderas y una mayor regularidad que evitara los golpes defectuosos entre putts magistrales, porque el Royal Liverpool no tiene misericordia ni con los mejores del mundo.