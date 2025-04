Campillo, lejos de los mejores en Alemania

Lunes, 5 de junio 2023, 07:56 Comenta Compartir

No ha brillado Jorge Campillo en el Porsche Open de Hamburgo como lo ha hecho en buena parte de los torneos del DP World Tour esta temporada. El golfista extremeño no entró entre los 50 mejores de una competición ganada por un joven de 20 años que apunta maneras, el norirlandés Tom McKibbin, que sumó un -9. En general, los españoles no estuvieron a la altura, con Tarrío como el mejor en el par y en el top20. Campillo acabó con un +6 en el grupo del puesto 52.