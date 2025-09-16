Campillo, irregular en el BMW PGA

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Jorge Campillo cerró su participación en el BMW PGA Championship en la cola de los clasificados tras el corte. Empezó dubitativo (firmó una tarjeta con el par del campo), mejoró sus prestaciones en la segunda jornada (-2) y eso le permitió luchar por escalar posiciones en el fin de semana. El sábado mantuvo cierta dinámica positiva (-1), pero acabó en el par del campo el domingo. El ganador fue el sueco Alex Noren.