HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GOLF

Campillo, irregular en el BMW PGA

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

Jorge Campillo cerró su participación en el BMW PGA Championship en la cola de los clasificados tras el corte. Empezó dubitativo (firmó una tarjeta con el par del campo), mejoró sus prestaciones en la segunda jornada (-2) y eso le permitió luchar por escalar posiciones en el fin de semana. El sábado mantuvo cierta dinámica positiva (-1), pero acabó en el par del campo el domingo. El ganador fue el sueco Alex Noren.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Una vaca suelta en la autovía A-66 provoca largas retenciones
  4. 4 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  5. 5 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  6. 6 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  7. 7 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño
  8. 8 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz: estos son los desvíos alternativos esta semana
  9. 9 Detienen a un agresor sexual reincidente por atacar a una mujer en Cáceres
  10. 10 El párroco del Espíritu Santo coloca la bandera palestina a un Cristo durante una romería en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Campillo, irregular en el BMW PGA