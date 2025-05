Campillo, a por la guinda en un British Open de luces y sombras

Pase lo que pase este domingo, Jorge Campillo puede estar satisfecho con el balance de su participación en el British Open, el último 'major' del ... curso que se celebra desde el jueves en el Royal Troon Golf Club. Una cita que para el extremeño ha estado plagada de altibajos y de momentos de contrastes.

Tras un inicio demoledor el jueves, tuvo capacidad de reacción y sacó a relucir su mejor golf para enmendar una situación que parecía insalvable a tenor de los 80 golpes y el +9 atesorado en una primera jornada condicionada por la lluvia y el viento que deslució el juego.

A la jornada siguiente fue otra historia diametralmente opuesta, porque el jugador cacereño se apropió del récord del día con 68 impactos y con mucho suspense logró neutralizar su rémora para disputar su primer sábado de un grande en su decimotercer intento.

Este sábado su recorrido fue más discreto, con números menos estratosféricos firmando una tarjeta de 73 golpes, no pudiendo acabar por debajo del par (+2) acumulando un +8 y quedándose en tierra de nadie en la clasificación.

«He pegado bien y sólido, pero no podía hacer más golpes», comentaba al finalizar, no del todo conforme, porque en sus previsiones más optimistas visualizaba entregar una tarjeta de -3 o -4. «Un par de bunkers del tee, no he metido los putts, una pena, la verdad», manifestaba con rictus serio.

Sobre la posibilidad de hacer un top 25 en uno de los torneos más importantes del circuito, Campillo rompía la burbuja y se fijaba un objetivo más humilde para este domingo acabando bajo el par, consciente de la dificultad del escenario.

En cuanto a la tensa espera del viernes con continuas oscilaciones en el corte que impedían dilucidar quiénes hacían las maletas y quiénes continuaban en la competición, comentó que «se hizo largo, pensaba que tenía alguna opción al terminar pero no acababa de bajar puestos, luego parecía que entraba seguro y después hubo cinco minutos de pánico, pero bien, contento».

En la cabeza, el irlandés Shane Lowry, que había comandado la clasificación tras dos jornadas excelsas, acusó una actuación para el olvido (77 goles) y cedió varias posiciones. De modo que partirán en la cabeza en la última vuelta de 18 hoyos el estadounidense Billy Horschel (-4) y el sudafricano Thriston Lawrence (-3), con una impecable tarjeta de 65 impactos.