Campillo se desploma en el Abierto de Francia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Jorge Campillo se hunde en el Abierto de Francia. Todo lo que ganó en la primera jornada lo perdió en la segunda. Si en su estreno firmó una extraordinaria tarjeta de cuatro bajo el par que le aupaba a los puestos de cabeza a dos del líder, en el segundo día de recorrido se desplomaba hacia zona de nadie con cuatro por encima del par que dejaba las cosas a cero en su casillero. El golfista cacereño caía estrepitosamente al puesto 63, a 10 golpes del líder.

