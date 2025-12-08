HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

GOLF

Campillo se despide en su línea de Sudáfrica

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Jorge Campillo terminó su participación en el Nedbank Golf Challenge de Sudáfrica en la misma línea que los dos últimos días. El cacereño volvió a repetir por tercera jornada consecutiva un recorrido en el par del campo con 72 golpes que le dejan en el puesto 23 con un total de 285, a 14 del líder, el noruego Kristoffer Reitan. Campillo mantuvo su regularidad hasta el hoyo 8 que se le atragantó con un bogey, pero se desquió en el 10 con eagle que le hizo alimentar la esperanza de terminar en el ‘top 20’. Pero finalmente, un nuevo bogey en el antepenúltimo dejaba las cosas como estaban.

