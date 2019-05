GOLF Campillo ya apunta al Open USA Jorge Campillo, en su último torneo en China, donde fue tercero. / AFP El cacereño mantiene su fantástico momento, se aúpa al puesto 59 del mundo y se ve con serias opciones de disputar el Abierto norteamericano MARCO A. RODRÍGUEZ Martes, 7 mayo 2019, 08:14

badajoz. Si en el ocaso de 2018 pidió algún deseo de índole profesional para el año venidero..., a Jorge Campillo se le está haciendo realidad. Seguro que incluso más de lo que esperaba. «Sí, sí. La verdad es que siempre tuve como objetivo ganar un título además de poder jugar en los grandes y por ahora la cosa va muy bien. Me gustaría ganar unos cuantos. El año pasado también fue muy bueno, aunque acabé algo peor, pero este año va muy bien», confiesa el golfista cacereño a este diario poco después de aterrizar en España junto al temido jet-lag chino, si bien dice que es peor en sentido inverso, rumbo a oriente. Del gigante asiático regresó como un grande de su deporte. Hay quien afirma que hoy es el jugador más en forma del circuito y él no hace ascos a ese piropo. «Puede ser, puede ser. Es difícil saberlo porque en el golf eso es complicado. No nos enfrentamos todos en un calendario con los mismos torneos siempre», matiza.

Lo sea o no, Campillo vuelve a casa tras quedarse a un solo golpe de repetir en China un título del European Tour que apenas días antes había levantado en Marruecos. Aquel fue el primero de su carrera. Quiere el segundo en el Circuito Europeo, además de sus intervenciones en el British Open y el PGA, y ha progresado en el ranking mundial hasta el puesto 59, por lo que ve más que factible participar en el próximo Open USA, un reclamo planetario.

Pero Jorge es muy competitivo y no se muestra exultante en la conversación. Feliz sí, contenido también. Incluso asegura sentirse decepcionado por no ganar el Volvo China Open y conformarse con el 'bronce' del tercer puesto. Otro top 5. Acumula cinco de seis competiciones. «Lo tuve ahí y por unas cosas u otras no pudo ser. Iba por delante con dos golpes de ventaja y al final me quedé a solo uno del desempate. Me he venido con cierto mal sabor de boca. La semana pasada pude ganar y esta vez no. Puede que estuviera menos fresco. Pero estoy contento de todas formas».

«Si termino entre los 30 primeros del PGA podré estar en el Open USA» Jorge Campillo | Jugador del golf

Su próximo destino es el PGA, en Estados Unidos, hacia donde se dirige este domingo. «Allí juegan los mejores del mundo y tengo una buena oportunidad. Se puede ver quién es el que se encuentra en mejor forma», añade. Un PGA fundamental para otra gran aspiración del extremeño, el US Open de junio, al que acceden los 60 mejores de la lista mundial cuando se cierre la 'convocatoria' dentro de dos semanas. Ahora mismo, tras Marruecos, China y el resto de méritos, Jorge Campillo se ha instalado precisamente en el puesto 59, aunque el ranking se actualiza constantemente en función de resultados. Si aguanta dos semanas o desempeña un papel aceptable en el PGA norteamericano lo tendrá en la mano.

El cacereño repite su competitividad y ve más que posible su comparecencia. «Si estoy entre los puestos 30 y quizá 40 del PGA, entre los 30 primeros seguro, iré al USA Open. Lo veo factible. Esta semana no juego, así que perderé algún puesto, pero puedo mantenerme si lo hago bien en el PGA. En último caso tendría que ir a las previas, que son muchas y casi una lotería. Ya he estado en el Open Británico y el PGA, así que me quedan Augusta y el Open USA, que además este año es en un lugar muy emblemático y me encantaría estar. Tal y como estoy jugando, lo veo bien, pero esto es golf y no se sabe», hace sus cábalas.

«Espero que este buen momento continúe. En el golf es difícil mantener el mismo nivel durante mucho tiempo» Jorge Campillo | Jugador del golf

¿Cuál es el secreto?

Cada vez que se le pregunta a un deportista por la explicación de un éxito la respuesta siempre es 'el trabajo'. En este caso, Campillo no es excepción, pero apunta una inversión reciente que le está saliendo más que rentable. Molesto porque «estaba pateando muy mal últimamente», contrató los servicios de un profesor especializado en el putt, llamado Mike Kanski, a quien fue a verle en diciembre a Liverpool y en cuyo currículum de alumnado aparecen ilustres como el propio Rory Mcllroy o Molinari. «He mejorado bastante en el putt y también el juego largo. Ha sido una gran inversión, aunque sigo con mi entrenador en Sevilla. Mike ha venido a verme varios torneos y estoy muy contento con su ayuda. Espero que este buen momento continúe. En el golf es difícil mantener el mismo nivel mucho tiempo. Que se alargue lo máximo posible». De momento, el 2019 no puede ir mejor.