Campillo afronta su segundo Open Británico 18 julio 2019

El golfista vizcaíno Jon Rahm llega como principal favorito entre los siete españoles que participan desde hoy en la 148ª edición del Open Británico, que se disputa esta semana en Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte, y entre los que figura el extremeño Jorge Campillo. «No tengo mal recuerdo. El juego no estuvo mal y a ver si he aprendido que hay que mantenerse positivo. Creo que puedo hacer una buena semana», comentó ayer animado el golfista cacereño, que se estrenó en 2018 en Carnoustie, donde no logró superar el corte para el fin de semana.