El CAR Cáceres tira de orgullo en una campaña de correctivos

El pasado sábado pasó un ciclón por El Cuartillo que arrasó al Extremadura CAR Cáceres. El Jaén, líder del grupo C de División de Honor ... B de rugby, le infligió un 0-102 que ahondó una realidad manifiesta desde que comenzó la competición en octubre. Los blanquinegros son colistas, no han ganado ningún partido y su casillero de puntos sigue sin estrenar cuando atraviesan el ecuador de la campaña.

Por desgracia para sus intereses, encajar guarismos tan sangrantes se ha convertido en algo cotidiano los fines de semana, buena prueba de ello es el 90-12 ante el CD Arquitectura que inauguraba la liga, el 19-97 frente al AD Ingenieros Industriales Las Rozas o el 82-3 que cosecharon contra el CR Málaga. «Hay jugadores que acaban los partidos absolutamente desolados», narra su entrenador, Martín Rojo, toda una institución en el deporte del balón ovalado en la región.

Sobre si el correctivo tan cruel es evitable por parte del contrincante llegando a cierta ventaja más que solvente, es taxativo. «La única manera que tiene el otro equipo de respetarte es anotar todo lo que pueda. Si baja el pistón te das cuenta y sienta peor, prefieres que te traten como a un igual».

Impotencia y frustración son quizás los términos más apropiados para definir las sensaciones de un vestuario que, pese a todo, no tira la toalla. «Es un mazazo que acusamos mucho, más sabiendo que hay gente con ilusión y que pone de su parte, pero no nos da para hacer un papel digno y decir: 'hemos perdido, pero hemos estado ahí'».

En el primer tramo, sus previsiones pasaban por arañar algún rédito ante los dos rivales directos por la salvación, el Mairena (9 puntos) y el Atlético Portuense (6 puntos), los dos conjuntos que preceden al CAR Cáceres en la tabla. No en vano, el colista desciende de manera directa y el undécimo disputa una fase de promoción contra el penúltimo clasificado de la fase de ascenso. Hasta ahí los cálculos, pero no fueron capaces de recortar distancias y el azar ha querido que sean los dos primeros contendientes de la segunda vuelta, que se inicia el 29 de enero. Y no es precisamente la hoja de ruta más favorable, porque necesitaban algo más de margen para poder recuperar a alguno de sus efectivos. En cualquier caso, el técnico blanquinegro avisa de que «afrontaremos los partidos a cara de perro poniendo toda la carne en el asador».

Para entender el actual escenario en el que se halla inmerso el CAR Cáceres hay que remontarse al pasado mes de mayo, cuando son eliminados del playoff de un ascenso que se materializaría dos meses más tarde tras un acuerdo de cesión de su plaza del CDU Granada, que previamente había renunciado. A marchas forzadas tocaba reconfigurar un proyecto preparado para la competición regional. «Cuando nos enteramos de que íbamos a estar en División de Honor B los equipos tenían las plantillas hechas y no tuvimos el tiempo necesario para una planificación adecuada».

Pese a ello, Rojo asegura que contaba con un grupo consistente, sobre todo con la llegada de los sudafricanos, pero irrumpieron las lesiones y bajaron un escalón más del que atisbaban antes de iniciar el curso.

No se llevó a engaño a nadie, iban a sufrir y mucho. Sin embargo, por más que intentaron amortiguar el impacto anímico, la mella ha sido ostensible. «Sabíamos que iba a ser duro e hicimos ese trabajo psicológico al principio, pero aunque te avisen, cuando recibes el golpe lo acusas igualmente». Aunque si algo tiene el rugby es que curte y los golpes pueden derribar, pero nunca doblegar. «Mientras esté en nuestras manos la salvación lo seguiremos intentando y ese es el mensaje que les transmitimos a ellos y están muy implicados».

Aprendizaje

Si se premonizaba un periplo arduo y espinado en la 2022/23, ¿por qué no optaron por permanecer en la liga extremeña? «Estábamos metiendo 100 puntos a todos los equipos y eso no nos sirve para nada. Aprendemos mucho más de este año pese a las derrotas que pasando otra temporada así». Era, además, un premio para «los chavales que no habían tenido la oportunidad de disfrutarlo, gente de la cantera que se merecía conocer la categoría».

Martín Rojo reconoce que el rugby atraviesa una dinámica en la que los clubes firman hasta 16 extranjeros, lo que implica sustentar el proyecto en fichar «a base de talonario, algo que no podemos hacer a nivel presupuestario y que no es nuestro ideal». Por su parte, el trabajo con la cantera es incesante y abnegado, pero siempre se topan con el mismo muro infranqueable: «Tenemos jugadores que son buenos estudiantes y cuando llega la época de la universidad se marchan fuera y perdemos a casi todos». En el tránsito de juvenil a sénior la mayoría se queda por el camino y al primer equipo «llegan al año 2, 3 o 4 como mucho», con su respectivo proceso de adaptación.