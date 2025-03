Cáceres, sede del Campeonato de España

Miércoles, 9 de noviembre 2022, 07:56 Comenta Compartir

La Federación Extremeña de Fútbol ha designado la ciudad de Cáceres como sede de los partidos de la primera fase de los Campeonatos de España de selecciones autonómicas de Fútbol Sala Sub 19 y Sub 16 masculinas. Este primer sector se disputará del 27 al 29 de diciembre contando con la participación de cuatro selecciones en cada categoría. Junto a los combinados extremeños, dirigidos por Antonio Salguero (Sub 19) y Alfonso Rodríguez (Sub 16), estarán presentes las selecciones juveniles y cadetes de Andalucía, Islas Baleares y País Vasco.