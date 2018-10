RUGBY / D. HONOR El CAR Cáceres recibe al Trocadero Marbella Domingo, 28 octubre 2018, 10:07

Hoy domingo, a las 12.00 en El Cuartillo, el Extremadura CAR Cáceres jugará la sexta jornada recibiendo al Trocadero Marbella, tercero con cuatro partidos ganados de cinco. Solo ha perdido con Industriales en la quinta jornada y en casa por 24-38. El CAR aún no conoce la victoria en la presente liga. Por otro lado, los equipos sub 8 y sub 12 estarán en el II Torneo Internacional del Sur, organizado por el Ciencias Cajasol en la Universdidad Pablo de Olavide.