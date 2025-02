El Cáceres se queda en cuartos del Eurowinners

Sábado, 11 de junio 2022, 09:36 Comenta Compartir

El Playa Cáceres no pasó de los cuartos de final de la Women's Eurowinners Cup 2022, con los ocho mejores equipos de Europa, donde cayó ante el Terrasa Bonaire BSC por 3-1 y tendrá que jugar por los puestos del 5º al 8º. Primer período muy igualado, sin ocasiones. Tras una falta llega el único gol de esta parte, que concluyó 1-0. En el inicio del segundo acto tuvo una gran ocasión Marina batiendo a la defensa y casi pudo con la meta. Marcó el Terrasa el segundo en un disparo lateral en el que Delia no pudo hacer nada. Mucha presencia del Playa Cáceres en portería contraria en los minutos finales, pero a falta de 30 segundos, María Jesús, de cabeza, marcó el 2-1. El tercer gol del Terrasa llegó a mitad del tercer período, en un disparo frontal que Delia no pudo parar. No cejó el Cáceres en buscar el empate, pero el choque concluyó 3-1.