El Cáceres pierde en su primer test

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad inició ayer su calendario de partidos de pretemporada. Se enfrentó en el Pabellón V Centenario a una buena piedra de toque, el Sporting de Portugal, que milita en la máxima categoría de su país. El conjunto luso se impuso por (67-87) en un partido en el que los locales partieron con Álvaro Palazuelos, Wildens Leveque, Álex Mazaira, Nico Marina y Matteo Strikker como quinteto inicial. Los visitantes pronto tomaron la iniciativa y cerraron el primer cuarto con una ventaja importante (11-27). La dinámica se mantuvo en los siguientes cuartos con ventajas que se movían entre los 20 puntos; se llegó al descanso con 28-53 y el tercero acabó con 47-73.

