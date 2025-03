El CAR Cáceres mejora, pero no es suficiente

Lunes, 31 de octubre 2022, 07:40 Comenta Compartir

El CAR Cáceres cayó en su visita al Almería Playcar por un claro 64-10. Ligera mejora en el juego de los extremeños, pero siguen muy lejos de su nivel. La incorporación de los sudafricanos Cecil Pete y Wilneth Ronaldo no consigue el efecto sorpresa para que los chicos de Martín Rojo volvieran con puntos de Almería. Comenzó bien el CAR, serio en defensa y adelantándose en el marcador con el ensayo de Vidal Blanco a pase de Mariano Amaro, per la reacción del Alcobendas no se hizo espera. El sábado 5 recibirá al Alcobendas Rugby.