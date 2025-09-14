El Cáceres inicia la Copa de España con victoria

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad comienza la Copa de España con victoria ante el Spanish Basketball Academy por 79-74 en el Multiusos. El partido arrancó con retraso. El equipo madrileño salió más enchufado y se llevó el primer cuarto por 19-23. El Cáceres recuperó el control para marcharse al descanso por delante 39-37 gracias a un triple de DJ Foreman sobre la bocina. El tercer cuarto se cerraba 56-57.