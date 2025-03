El Cáceres comienza la carrera por el ascenso

MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL. Sábado, 13 de mayo 2023, 12:07 Comenta Compartir

A las 18.00 horas, en la Ciudad Deportiva cacereña, dará inicio hoy la andadura del Cáceres Universidad hacia el ascenso. Como tercer clasificado ... del grupo IV de Segunda B, disputará el encuentro de ida de la primera eliminatoria del playoff en casa frente al segundo, el Albacete, con quien acabó igualado a puntos, pero con peor coeficiente ya que perdió los dos compromisos ligueros con los manchegos. «Aquellas derrotas no nos pesan porque sabemos que se dieron circunstancias fuera y dentro que nos impidieron luchar por la victoria. Nos sirven para tener más conocimiento sobre el rival, para recalcar más sus puntos fuertes para trabajar en defensa y saber qué es lo que debemos hacer y qué situaciones debemos evitar», manifiesta Tony Gómez. El técnico de los universitarios, que agrupan los deseos y las esperanzas del fútbol sala extremeño de recuperar la gloria de hace años, quiere que sus jugadores compitan disfrutando de esta recompensa porque «es fruto de un gran trabajo durante muchas temporadas y este año ha llegado el premio. Somos novatos, pero a ilusión y esfuerzo no nos gana nadie. Tenemos unas ganas inmensas de disputar la eliminatoria, lo daremos todo por este premio que nos hemos ganado. No va a ser fácil, pero a esta plantilla le gustan los retos».

Haber acabado empatados a puntos tras 30 jornadas, da clara muestra de que cualquier detalle inclinará la balanza hacia un lado u otro. En el Albacete milita Yunii, exjugador del Navalmoral, joven de Saucedilla y goleador del equipo con 40 tantos. El 4-2 en la pista albaceteña a principios de octubre y el 3-4 a finales de enero en el mismo escenario que hoy son la referencia. «Intentaremos hacer un gran partido, sin volvernos locos, que nos permita poder disputar la eliminatoria los 80 minutos de juego», apunta Gómez. El otro cruce del grupo lo decidirán Ciudad de Móstoles y el campeón Rivas. A los ganadores de estas dos eliminatorias les esperarán uno de los diez rivales de otros grupos también clasificados.

