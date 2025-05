El Cáceres, a apuntalar la promoción

MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL. Sábado, 18 de marzo 2023, 10:02 Comenta Compartir

El Cáceres Universidad puede dar hoy un salto de gigante para acercarse al playoff de ascenso si logra vencer en su propia cancha al Tres Cantos (20.00 horas), mientras que el Grupo López Bolaños rendirá visita al Dehesa Villalba (17.00) con la intención de sellar la permanencia, aunque tiene cerca las posiciones con premio. Por su parte, el Jerez Futsal necesita sorprender en casa al líder Rivas (18.00) para aclarar su futuro, al tiempo que el Bambatam Rena, ya descendido, jugará en la pista del segundo clasificado, Ciudad de Móstoles (18.30).

El conjunto universitario tiene ante sí la oportunidad de alejar a su inmediato perseguidor y consolidarse entre los cuatro primeros. Después de esta jornada restarán 18 puntos por disputarse y el Cáceres podría distanciar al Tres Cantos por 7 si consigue ganarlo. Es el gran partido del fin de semana. En la primera vuelta ya se manifestó la igualdad entre ambos al acabar el enfrentamiento 2-2. Los cacereños llevan 5 jornadas puntuando, mientras que los madrileños han frenado en sus aspiraciones tras no ganar en sus dos últimos compromisos.

El GL Bolaños puede obtener esta jornada la ansiada pemanencia en la categoría por segunda temporada consecutiva, todo un hito para el club. La tiene en el bolsillo y quiere agarrarla con fuerza en Villalba ante un rival que tiene cerca la propia salvación. Así cumplirá su primer gran objetivo porque después su tarea será intentar alcanzar las cuatro primeras plazas, que son palabras mayores, aunque las tiene a 7 puntos. Los fontaneses, en la primera vuelta en su pista, vencieron 7-3.

El peor rival posible le llega ahora al necesitado Jerez, que no puede fallar si quiere seguir manteniendo la esperanza de salvarse. Su desventaja es de 8 puntos y está obligado a reducirla cada jornada. El Rivas también tiene la necesidad de no descuidarse porque sus seguidores están cerca, al acecho del error. En el choque disputado en Madrid, espectacular 10-7 para los locales, que deben encontrar a unos aficionados y jugadores templarios intensos para tratar de ser de los pocos que superen al vigente campeón.

Por último, el Rena no se juega nada en Móstoles. Quizás por eso, ya con el descenso consumado, los reneros son ahora más peligrosos por estar más sueltos. Tienen 7 jornadas por delante para intentar sumar su primera victoria en Segunda B y dignificar la competición no dejándose ir. En la primera vuelta los madrileños ganaron 2-3, así que ya sabrán que no lo tendrán fácil.