Cabeza: «Será mi tercera Copa y tengo una espinita clavada»

El Extremadura Arroyo se marchó de vacaciones con los deberes cumplidos después de protagonizar una primera parte de competición impecable con pleno de 11 victorias y la clasificación para la Copa Princesa. Las jugadoras disfrutan de unos días de descanso antes de regresar a los entrenamientos para preparar el torneo que se disputará del 6 al 8 de enero en La Coruña.

Julia Cabeza acaba de regresar de pasar unos días en Praga y recuerda que será su tercera participación en la Copa Princesa. «La verdad, tengo una espinita clavada dentro de mí de las otras dos veces en que nos quedamos a las puertas de la final».

La líbero del Arroyo asegura que el equipo extremeño tendrá sus opciones de hacerse con el título en juego, «pero todo pasa por no confiarnos y dar lo mejor de nosotras mismas en cada partido, que serán como una final cada día y que dada la categoría de las rivales, serán muy complicados», avisa.

Julia Cabeza reconoce que hacer un pleno de victorias en la primera vuelta «ha estado genial, pero debemos asumir que no en todos los partidos hemos jugado lo bien que nos hubiese gustado y ese aspecto lo debemos mejorar», sostiene.

También señala que no le gusta comparar esta temporada con la anterior, «en la que una serie de circunstancias nos impidieron rendir a nuestro mejor nivel». Y añade. «En cambio, esta campaña casi la mitad de la plantilla es nueva, pero a base de ilusión y ganas hemos logrado construir un equipo muy sólido y eso se refleja en la pista», apunta.

Asimismo, Julia Cabeza declara que la adaptación de las nuevas compañeras, «tanto la dupla argentina que conforman Balbi y Juliana, como Javiera o Lucía y las juveniles, ha sido increíble, fuera y dentro de la cancha, y eso también se nota en muchos factores que propician que nuestro bloque gane en eficacia y juegue un mejor voley».

En cuanto a su nuevo rol de realizar nuevas funciones en el equipo por la marcha de la legendaria Bea Gómez, como encargarse de la defensa en segunda línea y también de la recepción, la jugadora arroyana asume el desafío. «La echo mucho de menos y reconozco que me pongo un poco nerviosa a la hora de recibir saques. Me está costando, pero es un reto que me gusta y que intentaré superar con todas mis fuerzas».