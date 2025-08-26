Cabaña y Nieto se prepararan en Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 08:05 Comenta Compartir

Los judokas emeritenses Cristina Cabaña y Daniel Nieto, del Judo Club Stabia, así como otros extremeños como Iñaki Baztán, han asistido al Campo de Entrenamiento Olímpico de Valencia con la mirada puesta en sus próximos compromisos. Baztán participará en el Campeonato de Europa Júnior, mientras que Daniel Nieto y Cristina Cabaña comenzarán la temporada en el Open Europeo de Praga.