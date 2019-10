El HC Burguillos vuelve a asomarse a la élite El Hockey Club Burguillos se estrena este sábado en la OK Liga Plata en su casa ante los madrileños del Santa María del Pilar. :: hoy El equipo extremeño inicia este sábado en casa su andadura en la OK Liga Plata con el objetivo de lograr la permanencia JAVI PÉREZ Badajoz Sábado, 19 octubre 2019, 11:11

El Hockey Club Burguillos vuelve cuatro años después para quedarse. El club extremeño inicia este sábado su segundo desembarco en la OK Liga Plata. Su debut es en casa ante el Santa María del Pilar a las 19.30 horas. Tras su brillante ascenso a la segunda división del hockey sobre patines español la pasada campaña llega el momento de la verdad. El camino no ha sido fácil por la falta de apoyos económicos. En realidad es el cuarto ascenso de su historia, pero en el pasado ya tuvo que renunciar a la categoría en dos ocasiones. Solo jugó en una, la 2014-15. El HC Burguillos parte con un presupuesto de apenas 80.000 euros que aún no tiene cubiertos, aunque espera completarlo a lo largo de la temporada. «Las dificultades económicas son nuestro mayor problema. El Hockey Burguillos depende de las instituciones públicas porque en la localidad no hay empresas que apuesten por el deporte. Antes estaba Grabasa y se notaba en el fútbol, pues en aquella época el equipo fue campeón de Tercera y disputó cuatro playoffs de ascenso y al hockey nos ayudó a crecer en nuestros inicios», cuenta Óscar Méndez.

El HC Burguillos sale a competir con una base de cuatro jugadores de la casa (el portero de Puebla de Sancho Pérez y tres de Burguillos) y cinco refuerzos de Cataluña, incluido el entrenador Isidro Ortiz, criado en Reus, pero que el destino le ha traído de vuelta a sus raíces. «Con el nuevo entrenador nos ha pasado una cosa curiosa. Es de Reus, pero nació en Llerena porque su madre era de Azuaga y su padre de Granja de Torrehermosa. Cuando contactamos con él no lo sabíamos. Le propusimos el proyecto y le pareció bien, fue al final cuando me comentó ese detalle de que era de Llerena y que suele venir en vacaciones. Ha sido una gran casualidad», cuenta Óscar Santos, el entrenador que logró el ascenso a OK Liga Plata, pero que no podía seguir al frente del equipo por no tener título nacional.

Ahora Óscar Méndez es el director técnico y también ejercerá labores de ayudante del nuevo inquilino del banquillo. Esta temporada la OK Liga Plata se divide en dos grupos, Norte y Sur, un cambio que el club extremeño ha venido reivindicando los últimos años siendo uno de sus impulsores. «Antes en la liga eran 14 equipos y de ellos 10 catalanes, por lo que los otros cuatro nos teníamos que partir la cara para salvar la categoría. El potencial lo da la cantidad y es muy difícil luchar contra las licencias de Cataluña», cuenta Óscar Méndez. El reparto de los equipos catalanes entre los dos grupos hace que las opciones de permanencia sean mayores. Por ese motivo, el objetivo del club extremeño pasa por mantenerse en un grupo Sur formado por seis equipos catalanes (Barcelona B, Vendrell, Sant Feliu, Sant Cugat, Shum Frit-Ravich y San Just), cuatro madrileños (Las Rozas, Santa María del Pilar, Rivas y Alcobendas), un alicantino (Pas Alcoi) y el extremeño Burguillos. Para hacerse una idea de la proporción de milagro que protagoniza el HC Burguillos solo hay que mirar los números. El hockey sobre patines catalán mueve más de 8.000 licencias por las 350 que cuenta Extremadura entre las categorías inferiores y el equipo sénior de Burguillos. En Madrid son unas 3.500, 2.500 en Galicia, 1.000 en Valencia, 800 en Andalucía y 600 en Asturias, por poner algunos ejemplos. «Cada población de Cataluña tiene al menos un equipo de hockey y cada club cuenta con ocho de base», precisa el director técnico de la entidad burguillana. En Extremadura, y a través de los jugadores del Hockey Burguillos, se han abierto otras nueve escuelas en distintas localidades cercanas. El Burguillos es el único que compite junto a la de Zafra, solo en categoría alevín y benjamín, pero que tiene que hacerlo en el campeonato de Andalucía con desplazamientos a Granada y Málaga.

El regreso de los hermanos Méndez de Cataluña a la tierra de sus padres transformó los hábitos deportivos en la localidad pacense. De la nada han convertido el hockey en el deporte rey en Burguillos del Cerro con escuelas en Zafra, Jerez, Oliva, Puebla de Sancho Pérez, Fuente de Cantos, Bienvenida, Llerena o Fuente del Maestre. El equipo burguillano juega sus partidos en el pabellón municipal, adaptado para hockey desde 2002 debido al fenómeno de la práctica de este deporte en la población por encima del fútbol. El club es más conocido en Cataluña y otras regiones con tradición al hockey que en la propia Extremadura. Tras poner en marcha toda la estructura del Hockey Club Burguillos, Santos Méndez es desde hace varios años el presidente de la Federación Extremeña de Patinaje, Óscar es ahora director técnico y su hermana Esther la presidenta de la entidad.

El HC Burguillos es una especie de aldea gala que desde un rinconcito del sur extremeño lucha contra las potentes legiones de clubes catalanes. Y la pócima mágica la suministran los hermanos Méndez. Auténticos druidas de este milagro deportivo para Extremadura. «No nos tratan igual que al fútbol. Los deportes minoritarios no podemos luchar con el fútbol. Es una pena porque las instituciones se tendrían que volcar porque las ayudas son muy limitadas», se queja Óscar Santos. Los sábados de partido el pabellón de Burguillos es una auténtica fiesta. «Es bueno que el Burguillos juegue en la segunda categoría del hockey porque es el espejo para todos los chavales de las escuelas. Así cuando jugamos en casa viene mucha gente de fuera de todas estas localidades», apunta el director técnico. La entrada es gratuita. «Todo el mundo está invitado. Quien va por primera vez repite. Los partidos de hockey son muy emocionantes y engancha», anima Méndez.