El Burguillos FS denuncia la agresión a un directivo en Solana

Nuevo caso de violencia en un recinto deportivo. En esta ocasión ha tenido lugar este pasado domingo en el Pabellón Municipal de Solana de los Barros durante el encuentro disputado entre el equipo local y el Burguillos del Cerro FS del grupo 1 de la Primera Extremeña de fútbol sala. El Burguillos ha denunciado una agresión a uno de sus directivos por parte de un aficionado en las gradas del pabellón de Solana de los Barros. «Hoy nuestro directivo ha sido agredido por un vándalo perteneciente de la afición local, reconocido por todos los pabellones que pisa. Amenazando, insultando y hoy agrediendo, sin que nadie le pare los pies ni le impida la entrada a cualquier recinto deportivo», recogía el club visitante en un comunicado oficial emitido el mismo domingo.

A pesar de los graves incidentes sucedidos en las gradas y continuada con invasión de campo, el encuentro no se suspendió y siguió desarrollándose hasta el final. El partido acabó con victoria del EDM Solana por 4-3 gracias a un gol en el último suspiro para el cuadro local. «Hemos errado en seguir disputando el partido, debido a nuestra falta de experiencia. Muchos de nuestros jugadores no se veían capacitados para seguir jugando el partido tras saltarse parte de la afición local e increpar, amenazar e intentar agredir a nuestros jugadores», continúa la nota del Burguillos FS. La entidad burguillana considera que este incidente supera los límites que deben prevalecer en los valores y buena conducta en el deporte y se plantea retirarse de la competición. «Mañana nuestra directiva mantendrá una reunión para decidir si seguimos compitiendo en la liga debido a lo que ha sucedido hoy», exponía el domingo en el comunicado. «Nuestro club se hizo para disfrutar del fútbol sala, no para vivir momentos como el vivido hoy en Solana de los Barros», añade la nota.

El Burguilllos FS muestra su repulsa ante este lamentable suceso. «Desde nuestro club condenamos cualquier acto de violencia que acontezca en la sociedad y más en el deporte. No queremos que nuestro deporte, ese que tanto amamos, nuestro fútbol sala, se vea manchado por los actos violentos, vandálicos y delictivos que han ocurrido en nuestro partido de esta mañana disputado en Solana de los Barros». Y anuncia que ha cursado la denuncia pertinente en el juzgado. «Hemos puesto todo en manos de la justicia para que haga su trabajo, confiamos plenamente en ella».

