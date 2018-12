DARDOS El 'bull' de Bristol como premio al don y trabajo del cacereño Pedro Fernández 01:03 Pedro Fernández disputará el Mundial sub-18 JDC. :: A. MÉNDEZ El cacereño Pedro Fernández, bicampeón de España sub-16, disputará en la ciudad inglesa el Campeonato del Mundo sub-18 «sin presión y con ilusión» MARÍA CORRAL CÁCERES. Miércoles, 12 diciembre 2018, 08:59

Humildad, seguridad y personalidad son los componentes necesarios para todo campeador, independientemente de cuál sea su edad. Así lo ha demostrado Pedro Fernández (Cáceres, 2004), quien el pasado mes de noviembre se proclamó campeón de España sub-16 de Cricket y 501 por segundo año consecutivo. Mérito que le ha otorgado pasaporte directo al Campeonato del Mundo sub-18 JDC que se disputará del 14 al 16 de diciembre en Bristol.

A sus catorce años, la joven promesa cacereña de dardos electrónicos revalidó en La Coruña el título nacional conseguido el pasado curso en Calella, lo que ha propiciado que mañana ponga rumbo a tierras inglesas para medirse cara a cara con los mejores del mundo. «Sin miedo y con ganas» es como afronta este reto que se le presenta por primera vez en la vida. Pese a ser uno de los más pequeños de la categoría, en él rebosa la ilusión de todo debutante así como la tranquilidad y madurez de un veterano.

Y es que, tal y como él mismo explica con un desparpajo y criterio impropios de su edad, «los años no influyen, sino el tiempo que se le dedique». Un factor que, combinado con «la técnica, la personalidad y el saber perder» se tornan las claves de hacer un buen papel en el torneo. Sin embargo, para Pedro su prioridad no es otra que «participar y disfrutar». Eso sí, «si los nervios no traicionan», no descarta dar la sorpresa.

Papeletas tiene. O al menos así lo ve desde fuera su progenitor, Perico Fernández (Cáceres, 1968), de quien no solo heredó nombre y apellido, sino también la pasión por la diana. De hecho, para colarse entre los treinta mejores jugadores a nivel mundial tan solo haría falta ganar dos partidas, algo que tanto mentor como aprendiz consideran factible y que verían con muy buenos ojos.

Emocionado por presenciar en la figura de su hijo lo que a él le hubiera gustado vivir en su día, será quien lo acompañe en su aventura en Inglaterra. Convencido de que su vástago dará la talla, se deshace en elogios hacia él: «El don lo tiene, ya destacaba cuando tenía solo nueve años. Aguanta bien la presión y es humilde, que es importante. Acepta con deportividad la derrota y se gana el cariño de la gente. Es una afición que la vive. Siempre muestra entusiasmo y hambre de victoria».

Con la ilusión de codearse entre los mejores y vivir una experiencia cuanto menos única, el pequeño Pedro, por su parte, afirma sentirse feliz por disfrutarlo junto a su padre, de quien dice haber aprendido todo lo que sabe y a quien agradece haberlo guiado hacia lo más alto.

Y así es como padre e hijo, orgullosos el uno del otro, emprenderán su viaje a Bristol con la certeza de que, sea cual sea el resultado, con estar presentes ya habrán anotado su primer 'bull'.