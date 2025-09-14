El GL Bolaños debuta con victoria y el Jerez con derrota

Miguel Camacho NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Segunda B para los representantes extremeños trajo un triunfo, el del Grupo López Bolaños en la cancha toledana del Bargas (1-2), y una derrota, la del Jerez Futsal en casa frente al Ciudad de Torrejón (3-4). Un aficionado templario tuvo que ser atendido por una incidencia médica y fue estabilizado por algunos jugadores sanitarios hasta la llegada de la ambulancia.

El GL Bolaños mostró su credencial de conjunto con aspiración a luchar por las primeras plazas, como la campaña pasada que disputó el playoff de ascenso gracias al subcampeonato que obtuvo. Los de Fuente del Maestre arrancaron una fenomenal victoria de Bargas en un choque muy físico y sufrido.

Estos 3 primeros puntos les vienen muy bien a los fontaneses para coger el ritmo de competición. Apa y Román fueron los autores de los tantos, uno en cada tiempo. El gol postrero local dio emoción a los últimos instantes.

Por su parte, el Jerez no pudo reencontrarse con la categoría de la mejor manera posible después de dos temporadas en Tercera. Cayó en su pabellón ante un Torrejón más efectivo, que supo aprovechar mucho mejor sus ocasiones.

Los jerezanos vendieron cara la derrota, pero marcharse al descanso perdiendo (0-2) y colocarse 1-4 mediada la segunda parte, fue una losa teniendo enfrente a un equipo experimentado. Fran, Jose y Piku fueron sus goleadores.

El Grupo López Bolaños recibirá en la segunda jornada en Fuente del Maestre al Distribución Moral, mientras que el Jerez Futsal visitará al Cobisa toledano.