El GL Bolaños y el Cáceres prolongan sus buenas dinámicas

Dos triunfos de los dos mejores clasificados extremeños en el grupo IV de Segunda B y dos derrotas de los otros equipos que no están pasando por su mejor momento. El Cáceres Universidad venció en Cobisa (3-4) para volver al cuarto puesto, el Grupo López Bolaños goleó al Movistar Inter B (7-3) para ver más cerca el playoff y más lejos el peligro, el Jerez Futsal cosechó una derrota en la cancha del Simancas (6-4) que le aleja de la permanencia y el Bambatam Rena sufrió otra en Alcorcón (9-2) para hundirlo más.

El conjunto universitario recuperó su plaza de playoff con una victoria en la siempre difícil pista del Cobisa con los goles de Tato (2), Aarón Chamorro y Nene. El Cáceres recupera el pulso para intentar afianzarse entre los mejores, empatado con el tercero y superando por un punto al quinto.

Por su parte, el GL Bolaños dio cuenta del filial del Inter endosándole una goleada que le coloca en la séptima posición, a 4 puntos del playoff y distanciando por 12 la zona de descenso. Fede (4), Flecha, Román y Tote fueron los autores de los tantos fontaneses.

El Jerez no cedió hasta el final en casa del Simancas. Supo rehacerse a un mal primer periodo, pero no le sirvió para sacar tajada. La mala racha de resultados de los templarios no cesa y ahora les sitúa a 7 puntos de la salvación. Marcaron Sebi, Piku, Javi Calamar y un rival en propia puerta.

Por último, el Rena cayó goleado por el penúltimo, el Alcorcón. Abel y Reseco anotaron los tantos de un colista que está ya a 20 puntos de la salvación.