El GL Bolaños se apunta otra victoria más

Suma y sigue el Grupo López Bolaños en el grupo 4 de Segunda B. En la novena jornada firmó su noveno triunfo para continuar colíder con todo ganado. Ya distancia por 6 puntos a su inmediato perseguidor. Los de Fuente del Maestre vencieron ayer a domicilio al madrileño Simancas (3-5). Por su parte, el otro extremeño del grupo, el Badajoz GV Energía Amiroad ACV, no pudo puntuar en su propia casa, cayó por el mismo marcador frente al también madrileño Alcorcón (3-5), y compromete su posición por no ser capaz de despegarse de la zona de descenso.

El GL Bolaños solventó su compromiso en la pista del Simancas tras una buena primera mitad, aunque no empezó nada bien. Los fontaneses fueron a remolque con el 1-0 y 2-1, pero remontaron con claridad antes de llegar al descanso (2-5), con los tantos de Álex, Román, Tato, Fede y Suko. En la segunda aguantaron el tipo bien, incluso con posibilidades de incrementar la ventaja, pero recibieron un gol al final.

Mientras, el Badajoz no pudo, quizás, con la presión de no fallar en casa y ya alcanzó el intermedio con desventaja de 1-3. En la reanudación lo intentaron por todos los medios los pacenses, pero no pudieron ante un Alcorcón bien plantado. Marcaron Ventura, Borja y Tote.