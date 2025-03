El billete olímpico de Jorge Campillo en manos de David Puig

R. H. Badajoz Miércoles, 12 de junio 2024, 12:37 Comenta Compartir

Jorge Campillo no juega el US Open, pero estará muy pendiente de lo que haga David Puig. Del resultado del golfista barcelonés este fin de semana en Carolina del Norte dependerá si el cacereño acude a sus segundos Juegos Olímpicos. El cacereño no participa en el torneo estadounidense por lo que no podrá sumar más puntos y la clasificación olímpica se cierra el 17 de junio, por lo que su destino está en manos de David Puig con quien mantiene una ligera ventaja de 14 puntos en un pugna muy reñida por ese segundo pasaporte para los Juegos. Esa segunda plaza que acompañe a Jon Rahm en París es cosa de ellos dos. Si el barcelonés pasa el corte en Estados Unidos, el billete será suyo.

El golf español tiene una cita importante este fin de semana en el US Open con algo más en juego que el prestigioso torneo estadounidense. La segunda plaza olímpica del equipo español que acompañe a Jon Rahm a los Juegos de París depende de la actuación de David Puig. El barcelonés participa en el 'major' que se disputa del 13 al 16 junio en las instalaciones del Pinehurst Resort & CC. Precisamente Jon Rahm, ganador en 2021, acaba de renunciar al US Open y será el gran ausente por una herida en el pie. Tras acabar duodécimo en el Volvo Car Scandinavian Mixed, Campillo adelantó a Puig por un escaso margen de 14 puntos, ya que el catalán disputó el LIV de Houston que no puntúa para el ranking. Así, ambos llegan a esta semana decisiva situados en los puestos 116 y 117 del ranking mundial, respectivamente, separados por una diferencia mínima. Como Campillo ya no vuelve a competir antes del cierre del ciclo olímpico, necesitaría que su rival no pasara el corte en el US Open para asegurarse sus segundos Juegos.

El golfista cacereño no estará en el US Open, por lo que no acumulará más puntos en el ranking mundial en esta semana decisiva donde se pone fin al periodo de clasificación olímpica masculina. Su gran amenaza es David Puig, habitual del circuito LIV Golf que no puntúa para el ranking, pero que llega a la cita norteamericana tras una espectacular subida en los últimos meses con su concurso en otros circuitos que sí generan puntos antes de conseguir la clasificación para el US Open a través de un torneo previo específico.

De esta manera, las opciones de David Puig para estar en París a primeros de agosto pasan porque supere el corte en el US Open. En caso contrario, Jorge Campillo será el que vuelva a formar parte del equipo olímpico español masculino.

El periodo de calificación olímpica de golf se desarrolla desde el 13 de junio de 2022 hasta el 17 de junio de 2024.