Bianca Polo renueva con el CAV Esquimo

La extremeña Bianca Polo sigue haciéndose un hueco en la máxima categoría del voleibol nacional tras renovar su vinculación con el CAV Esquimo Dos Hermanas, con el que cumplirá su segundo año. La líbero ha participado en la Liga Iberdrola y en la CEV Challenger Cup, competición continental, además ha disputado el Mundial sub-19 este verano con la selección española.