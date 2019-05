GOLF Bethpage frena a Jorge Campillo Jorge Campillo golpea la bola en la primera ronda del PGA 2019 en Bethpage Black. :: efe El cacereño no logra el -2 que necesitaba en la segunda jornada para pasar el corte en el mítico campo del PGA M. A. R. / EFE BADAJOZ / OLD BETHPAGE. Sábado, 18 mayo 2019, 12:07

A Jorge Campillo le hacía enorme ilusión golpear la bola sobre la perfecta alfombra del Bethpage Black, cerca de Nueva York, pero el mítico recorrido estadounidense se le está atragantando. Se presentaba el golfista cacereño a otro 'major' con grandes esperanzas en un año 2019 donde estaba dando un golpe encima de la mesa, con grandes actuaciones en China y Marruecos, pero la responsabilidad y el entorno elitista pesan sobremanera. Un escenario, el PGA Tour, aderezado con las rutilantes estrellas mundiales de este deporte en cuya segunda jornada el extremeño necesitaba entre un -2 o un -3 para pasar el corte, su gran objetivo tras una primera ronda frustrante donde sumó un +7. No pudo ser y se quedó finalmente fuera.

Estuvo mejor el viernes que el jueves, pero su tarjeta de ayer se quedó en los 73 impactos (+3), cuatro menos que los 77 de la inauguración, para un acumulado de 10 sobre el par del campo. Muy lejos de la cabeza anoche mientras todavía quedaban por cerrarse muchos resultados de contrincantes. A Campillo le lastró su estreno en esta importante cita, decisiva para clasificarse para el próximo Open USA. Sus primeros golpes no fueron precisos, con un 'triple bogey' y dos 'bogeys' en los primeros siete hoyos. No se anotó un birdie hasta el hoyo número 13, cuando el daño ya estaba hecho. «Tuve un golpe malo nada más comenzar y también un poco de mala suerte. No estoy demasiado orgulloso, pero sí he hecho cosas buenas, como dar algún buen hierro», señalaba el golfista cacereño a TenGolf tras acabar el recorrido.

Y es que no está siendo un PGA (Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf) brillante para la expedición española. Rahm -que protagonzó la anécdota de la jornada del viernes al ser 'cazado' por la televisión orinando tras un árbol-, y los demás tuvieron resultados tirando a escasos. El vasco acabaría incluso reconociendo que estaba «desquiciado». El castellonense Sergio García, ganador del Masters de 2017, tuvo dificultades desde el tee de salida terminó con cuatro sobre el par también en la primera ronda. «El campo es complicado de por sí. No le he pegado con el driver como le suelo dar y desde la hierba alta en este campo no hay nada que hacer», dijo García, que participa esta semana en su 80º grande consecutivo.

En la segunda ronda, Rafa Cabrera fue de lo poco que se salvó, con 69 golpes para un -1 este día. Otaegui sumó 72 este viernes (+2) y Jon Rahm llegó a los 75 Sergio García estaba con un total de +6 en el hoyo 14 anoche, sin superar el puesto 100, como Campillo, que estaba el 128.