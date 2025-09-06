Baztán, subcampeón de Europa júnior
Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00
Iñaki Baztán se proclamó ayer subcampeón de Europa júnior de judo en Bratislava (Eslovaquia) en la categoría de -81 kilos. El deportista extremeño realizó un gran torneo abriéndose de manera brillante camino hacia la final, en la que cayó derrotado frente al judoca serbio Mihajlo Simin. Baztán está completando un gran 2025, en el que ya ha conquistado medallas en varias pruebas internacionales.
